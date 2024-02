Hrebak: 'Ne piše da se mora provesti sigurnosna provjera'

Saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak izjavio je u ponedjeljak kako u proceduri ne piše da se mora provesti sigurnosna provjera za novog državnog odvjetnika Ivana Turudića, no smatra da je potrebno zakonski regulirati pitanja sigurnosne provjere dužnosnika.

Zakon ne nalaže obavezu sigurnosne provjere, ali sigurnosne provjere treba dignuti na malo viši nivo, moraju biti temeljitije i mora se točno precizirati što to znači, izjavio je Hrebak novinarima.

Zauzeo se za to da se sustav uredi na način da se točno zna tko mora proći provjeru, što su po njemu svi dužnosnici od ministara do voditelja relevantnih institucija, poput porezne uprave, glavnog državnog odvjetnika, sudova i slično.

Hrebak smatra da SOA "nema nikakvog tereta na sebi" u slučaju Turudić jer „SOA radi ono što je po zakonu“.

Ako zakon nije to striktno propisao, onda ne vidim zašto bi SOA to morala raditi. Procedura je jasna. U proceduri ne piše da se mora provesti sigurnosna provjera za gospodina Turudića. On ima sigurnosnu provjeru koja je još uvijek valjana, kazao je Hrebak.

Hrebak je naglasio da je predsjednik Zoran Milanović ukinuo sigurnosnu provjeru za ministra dok je bio premijer, ali smatra da „pitanje ne leži ni na predsjedniku Milanoviću, niti na premijeru Plenkoviću, nego na Saboru i na političkoj inicijativnosti."

Dakle, gospodin Turudić je prošao tri sigurnosne provjere. Pa ne možete vi svako malo zvati, ako to nije zakonodavno, daj to provjeri. Dakle, primjer Plenković nema tu ovlast. To je tako jasno, zaključio je HSLS-ovac Hrebak koji je dio parlamentarne većine.