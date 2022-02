Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak jučer nije sa svoja dva zastupnika htio podržati HNS-ova Stjepana Čuraja za ministra prostornog uređenja, graditeljstva i imovine. I to mu je premijer Andrej Plenković zamjerio, ali Čuraj na kraju ipak nije izabran za ministra. O razlozima odluke i o tome napuštaju li koaliciju, te treba li šira rekonstrukcija Vlade, razgovarali smo s Hrebakom.

Zašto unatoč inzistiranju HDZ-a niste pristali da Stjepan Čuraj iz HNS-a bude ministar graditeljstva?

Evidentno je da proces obnove ide presporo i da na toj poziciji treba netko i sa stručnim referencama i poznavanjem sustava, ali i s ozbiljnim političkim legitimitetom. Jasno je tko treba u ovom trenutku preuzeti odgovornost za ozbiljno ubrzanje procesa obnove i povlačenja sredstava.

Iz HDZ-a kažu da su htjeli napraviti ustupak liberalnim opcijama, ispadate li vi s odbijanjem nezahvalni?

Ideja da će se osnaživanje nekakve centrističke, liberalne opcije raditi pod patronatom bilo lijeve, bilo desne političke opcije je oksimoron sam po sebi, uopće smiješno za komentirati. Sadašnje liberalne opcije su fragmentirane, to je istina i kao takve su minorne u ovom sustavu koji favorizira okrupnjavanje. Iako držim da bi bilo dobro da se liberalne opcije ujedine i da se formira jaka centralna opcija, to se može dogoditi samo ako centrističke opcije to same naprave i da ne budu niti “lijeve” niti “desne” nego opcija građanske, produktivne Hrvatske.

Hoćete li zaista podržati bilo koga iz HDZ-a ili ćete ako ne budete zadovoljni kompetencijama opet biti protiv?

Hajde da prvo vidimo prijedlog, pa onda možemo komentirati.

Što točno znači zaključak HSLS-a da su potrebna veća osvježenja u Vladi? Koji ministri bi po vama trebali biti zamijenjeni?

U ovom političkom trenutku s nizom izazova, od obnove, inflacije, energenata… da spomenem samo neke. Vlada i ministri moraju biti usredotočena na rješavanje tih problema s kojima se susreću naši građani. To je ključni posao Vlade. Ako to nije slučaj nego su druge teme u središtu, onda je potreban reset, osvježenje koji će vratiti težište na ono za što smo izabrani. I za to smo premijeru dali povjerenje da upravlja Vladom, a na njemu je da donese rezultat.



Ostajete li u koaliciji i ako budu istrage protiv Aladrovića i Miloševića? Trebaju li oni u tom slučaju otići?

Kao što sam rekao – samo je jedan posao Vlade i to zahtijeva potpunu posvećenost rješavanju problema s kojima se svakodnevno moraju nositi građani. Jučer sam izjavio pa da ponovim: podržavamo premijera dokle god se adresiraju ključni problemi, a ekipu si bira sam.

Jeste li iznevjerili premijera Andreja Plenkovića i koaliciju kako se može čuti u dijelu HDZ-a?

Premijeru Plenkoviću smo dali podršku, a odgovaramo građanima i nismo iznevjerili nikoga, dapače, radimo točno ono za što su nas izabrali.