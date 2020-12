Jaki potresi pogodili su rano jutros središnju Hrvatsku. Prvi u 6 sati i 28 minuta, jačine 5 prema Richteru s epicentrom 5 kilometara jugozapadno od Petrinje i 12 kilometara od Siska. Slijedila su još dva potresa jakosti 4,7 i 4,1 na istom epicentralnom području. Oštećeno je petstotinjak objekata.

Društvene mreže vrve komentarima na cijelu situaciju.

Imala je što reći i Mirjana Hrga, bivša novinarka koja je bila i savjetnica bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

- Gledam sad predsjednika Vlade u Sisku. Posijedio je. Mislim da bi posijedio svatko normalan, ali malo je dobronamjernih koji to vide. Korona krajem zime ove godine i udar na proračun. Dvostruki. Kroz mjere i slabije punjenje. Pa potres u Zagrebu i novi udar na proračun. Onda opet korona i udar na proračun. Sad Banija i potres. Da ne bi bilo dosadno, još je malo razdrmalo i Zagreb. Pritom narod - posebno u kontinentalnom dijelu Hrvatske - emocionalno prilično iscrpljen. Počinjem razmišljati da ćemo uskoro ljude poput Plenkovića moliti da obnašaju ovu funkciju. Unatoč političkim razlikama. Naime, da je ne znam kolika plaća, kome treba ovolika muka proporcionalna odgovornosti koju funkcija nalaže. Ja ne bih. A vi? - zapitala se Hrga.

Oglasio se i gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović koji od Plenkovića očekuje 'neke milijune već sutra'.

- Petrinja je, podsjetio je, preživjela Domovinski rat, covid, a sada i potres. Na žalost, to su preživjeli i Zagreb i njegova okolica, nitko tko to nije preživio ne zna kako je to - kazao je Dumbović, poručivši kako bi bilo dobro da i u Petrinji „bude države“, dakle da državna vlast pomogne stradalim građanima.

- Očekujem neke milijune na računu, već sutra - dodao je.

Njegova zamjenica Viktorija Kaleb ističe kako se ti potresi nisu dogodili slučajno.

- Ne može nitko od nas garantirati niti da će sutra dočekati živ, a kamoli išta drugo. Ovi potresi danas kod nas u Petrinji i ranije u Zagrebu, nisu tek puko pomjeranje tla... Danas, baš na blagdan "Nevine dječice"... Tko ima uši, neka čuje! - napisala je na društvenoj mreži.

Neki su, poput Divne Lončar, profesorice hrvatskog jezika iz zagrebačke XV. gimnazije, uvjerenja da je 'potres reakcija na cjepivo'.

Njezin komentar na svom je profilu objavio gospodin Jasmin Krpan.

“Gđa. Divna Lončar – koja također smatra da je današnji potres Božja kazna zbog cjepiva – JE PROFESORICA u MIOC-u u Zagrebu!!! Pa ako želite da vaše dijete ne odgaja takva osoba pošaljite mail Ministru obrazovanja na mail: kabinet@mzo.hr i ravnateljici MIOC-a na mail: ravnatelj@mioc.hr”, napisao je Krpan.