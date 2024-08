HRT objavio vijest o smrti Freda Matića u 19. minuti Dnevnika! Sever: 'Umirem od sramote...'

Maja Sever se oglasila povodom smrti Predraga Freda Matića, bivšeg ministra branitelja i europarlamentarca, te izrazila duboko žaljenje zbog njegovog odlaska. Međutim, Sever je također uputila kritiku HRT-u koji je Dnevnik nije otvorio s viješću o smrti Freda Matića.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:25 Preminuo Fred Matić | Video: 24sata/pixsell

- Razmišljam što napisati, a o Fredu moramo pisati. Mora ostati trag tog sjajnog čovjeka i to od svakog od nas. Ali dolaze samo suze, ne i riječi. I onda mi HRT pomogne da napišem nešto čemu bi se Fred zapravo slatko smijao i vjerojatno dodao - ma, bolje da me takvi i ne spominju! Središnji dnevnik HRTa vijest o Fredovoj smrti objave je nekad tamo... iza razgovora s Bačićem. Jer to je ipak ministar. Pa, zaslužili smo sve da nam se desi! Svima nama koji šutimo na uredničku sramotu, što šutimo i zapravo pristajemo kako Fred nikada ne bi šutio i nikad nije pristajao. Ni za koju cijenu. E, pa večeras neću ni ja i UMIREM OD SRAMOTE! I od tuge, prijatelju dragi - poručila je na Facebooku.

Središnji dnevnik HRT-a tek je nakon niza drugih vijesti izvijestio o smrti Predraga Freda Matića. Prva vijest bila je vezana uz Vladin prijedlog zakona kojim bi se reguliralo, odnosno smanjilo iznajmljivanje stanova u zgradama, zatim su govorili o problemu bespravne gradnje, a gost u studiju bio je ministar Branko Bačić. Tek nakon ovih tema spomenuta je smrt Matića.

Sever je oštro kritizirala, ističući da je ovakav raspored vijesti neprimjeren s obzirom na Matićevu važnost i doprinos društvu.