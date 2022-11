HRT-ovoj spikerici tijekom gastroskopije u Splitu slomili dva zuba: 'Osjetila sam krv...'

Spikerica HRT-ovog Radija Dubrovnik, Marija Laptalo, ispričala je detalje pregleda koji je nedavno prošla u KBC-u Split. Naime, na pregledu želuca endoskopskim ultrazvukom (EUS) djelomično su joj izbijena dva prednja zuba, a aparatom za pretragu naneseno je i više ozljeda usne šupljine.



Foto: UNAworld



- Prijateljice su bile sa mnom, prestravile su se kad sam izašla iz ordinacije. Jučer sam cijeli dan plakala, a onda sam zaključila da se za ovo mora znati. Bolujem od dvije kronične bolesti i posjet liječniku mi nije nikakvo čudo, ni rijetko, a doživjela sam i neugodnosti. Ovako nešto nisam mogla ni sanjati. Osjećam se silovano, nemam bolje riječi - rekla je Laptalo za portal UNAworld te dodala kako se taj pregled u Dubrovniku ne radi.

Na pretragu je uputio gastroenterolog iz dubrovačke bolnice u kojoj joj je zbog kroničnog gastritisa nekoliko puta rađena gastroskopija.

- Upozorena sam da ta pretraga traje nešto duže nego obična gastroskopija i da je cijev deblja, pa sam očekivala da će me posebno pripremiti, možda i dati narkozu. Gastroskopiju su mi bez sedacije radili nekoliko puta, no to traje pet minuta, što nije problem izdržati. Trideset, četrdeset minuta, koliko je ovo na otprilike trajalo, sasvim je nešto drugo. U svakom slučaju, očekivala sam razgovor i pripremu za pregled - kaže Laptalo.





Nastavlja da ju je na splitskom Zavodu za gastroenterologiju dočekala medicinska sestra koja je, tvrdi, jedva razgovarala s njom. Nakon nekog vremena u ordinaciju je ušao liječnik na čijoj je košulji, kaže, pisalo “dr. Bratanić”. S njim je bio i mlađi liječnik za kojeg pretpostavlja da je specijalizant.

- Nakon nekog vremena je u ordinaciju ušao liječnik na čijoj je košulji pisalo dr. Bratanić i još neki jako mladi liječnik, vjerojatno specijalizant. Nitko mi se nije predstavio, niti su mi se ne obratili. Uzeli su nalaze, nakon čega je dr. Bratanić izrazio iznerviranost što sam uopće tu i što im se šalju 'čvrge' ili kvrge od 13 mm, nisam ga dobro razumjela. U nekom sam momentu komentirala da je to na početku bio polip koji se razlio na zahvatu, a on mi je odgovorio da nemam nijedan nalaz. Rekla sam da je tu sve i da samo pregleda dokumentaciju, no on je i dalje stajao okrenut leđima i tvrdio da nema ničeg. Nakon nekog vremena, tražila sam da mi da papire i pokazala ovom dr. Brataniću sve te nalaze. Nitko ništa nije odgovorio - prisjetila se Laptalo.



Kaže da je liječnik koji je vršio pregled u 40 minuta stalno naglo pomicao crijevo u svim pravcima i komentirao “čvrgu ili kvrgu” koju on sad mora pregledavati. Kazala je da nije reagirao ni kada je primijetio krv.

- U jednom sam trenutku osjetila krv i neke komadiće pod usnom, ali nisam znala je li to komad usnika ili što. Kad je prestao, shvatila sam da mi je potezanjem crijeva odlomio dva prednja zuba - ispričala je Laptalo

