HRT se oprašta od glazbenog urednika Ivana Dvoržaka: Srušio se i preminuo na poslu

Sve nas je šokirala iznenadna smrt kolege Ivana Dvoržaka, dugogodišnjeg glazbenog urednika Hrvatskog radija, koji nas je, nažalost, napustio u 50-oj godini. Kolege će ga pamtiti po vedrom duhu, predanosti poslu i ljubavi prema glazbi, a slušatelji po emisiji "Glazba za sanjarenje", koja se emitirala nedjeljom navečer, priopćili su s HRT-a opraštajući se od svog djelatnika i kolege.

Dvoržak je, kako smo ranije objavili, preminuo tijekom radnog vremena u petak navečer na svom voljenom poslu. - Zezao se, nasmijavao ostale, sve je bilo u redu. Samo najednom mu je pozlilo i srušio se. Svi su odmah skočili i svim naporima ga pokušavali reanimirati do dolaska Hitne. Pola sata su ga oživljavali, ali, nažalost, ništa - doznajemo.

A potresnim scenama svjedočio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Stvorio se u trenutku oživljavanja, ali bilo je gotovo, kolega je preminuo. On je odmah uskočio u pomoć, baš se angažirao, zvao je mrtvozornika i vještaka i čekao sve dok nisu došli. Policija je bila do dugo u noć, svi smo jako potreseni, ne možemo još uvijek vjerovati da se to sve tako zbilo. Ivan je bio divan kolega, super čovjek, pouzdan radnik. Radio je autorske emisije na 1. i 2. programu, Sljemenu, vanjski je suradnik 20-ak godina, radio je playliste.. Ma joj, koji horor, strašno - pričaju emotivno kolege.

Naime, Tomašević je netom prije gostovao u središnjem Dnevniku HTV-a. Po završetku intervjua je krenuo iz zgrade, ali je spletom okolnosti završio na katu gdje se odvijala borba za život.

- Gradonačelnik je gostovao u Dnevniku i sasvim slučajno se zatekao ovom nemilom i tragičnom događaju. Naišao je na djelatnike koji su mu potreseno i uznemireno da im se kolega srušio. Već je bio preminuo. Gradonačelnik je napravio sve što je on u tom trenu mogao i ostao pričekati mrtvozornika - kažu nam iz Ureda gradonačelnika.

Zašto je Dvoržaku pozlilo, da li je riječ o infarktu ili nečemu drugom, još se službeno ne zna.

- Teško mi je govoriti o kolegi kojeg sam svakog dana gledao preko puta stola, s kojim sam komentirao svakodnevno glazbu, nove i stare pjesme, pjevače, glazbenike, koji me je uvijek znao oduševiti svojom perspektivom i interpretacijama. Ivan je bio veliki znalac domaće i strane glazbe, čovjek posvećen glazbi, koji je uvijek tražio ono najbolje u glazbenim djelima - poručuje Robert Urlić, Dvoržakov kolega.