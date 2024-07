Hrvat jedrilicom prevezao tonu kokaina vrijednu 36,6 milijuna eura: Ide na 9 godina u zatvor

Španjolski Vrhovni sud potvrdio je presudu kojom je 41-godišnji hrvatski državljanin osuđen u Madridu na zatvorsku kaznu od 9 godina zbog švercanja kokaina 2021. iz Latinske Amerike u Europu. Policija je na sportskoj jedrilici, na kojoj je plovio s dvojicom Belgijanaca, pronašla kokain vrijedan 36,6 milijuna eura.

U kopiji presude Vrhovnog suda, koja je u posjedu 24sata, maknuta su imena osuđenika kako bi im se "zaštitili osobni podaci".

Sportska jedrilica imena "Somewhere London" bila je mjesecima pod nadzorom policije kada je u travnju 2021. isplovila iz južnog španjolskog grada Cartagene. U njoj su bili kapetan, državljanin Belgije tada star 47 godina, i hrvatski državljanin koji je u tom trenutku imao 38 godina.

Jedrilicom su tjedan dana kasnije uplovili na Gran Canariju, jedan od španjolskih Kanarskih otoka uz sjeverozapadnu obalu Afrike. Na otoku su proveli četiri dana pri čemu se sastali s drugim 48-godišnjim Belgijancem. On im se pridružio u održavanju broda te postao član posade.

Njih trojica su zatim zaplovila Atlantskim oceanom na jug prema karipskom otoku Martinique. Ondje su stigli za 18 dana i ostali do sredine lipnja. U jedrilicu je utrpan teret nakon čega su zaplovili natrag prema Europi.

Plovili su 12 dana, a onda ih je iznenada presreo brod španjolske policije. Policija je temeljem informacija i ranije prisluškivanih razgovora vjerovala da ta jedrilica prevozi drogu. Bilo je 17.30 sati kada su policajci na moru uhitili trojicu članova posade. U tom trenutku još uvijek nisu pronašli nikakav nezakonit teret.

"Somewhere London" je sportska jedrilica koja se natjecala u regatama. Te iste godine je sudjelovala u utrci od kanarskog otoka Lanzarote sve do otoka Antigua u Karipskom moru, ali istražitelji su sumnjali da su sportske aktivnosti paravan za trgovinu drogom. Bili su uvjereni da jedriličari odlaze na latinoameričke otoke kako bi pokupili kokain koji stiže iz zemalja poput Kolumbije i Brazila.

Policija je zaplijenjenu barku, s uhićenim članovima posade, dovukla u luku Las Palmas na otoku Gran Canaria. U luci su inspektori, uz sudski nalog, pregledali jedrilicu. Na bočnoj strani bilo je skriveno 1.018 paketa kokaina čistoće 75,95 posto, piše u presudi Vrhovnog suda. Policija je procijenila da taj kokain vrijedi 36,6 milijuna eura. Članovima posade su prilikom uhićenja oduzeti mobiteli.

Hrvat i dvojica Belgijanaca izvedena su u Madridu na sud, zadužen za organizirani kriminal, gdje su osuđeni u lipnju 2023. Svakome od njih je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 9 godina, a također i svakome od njih novčana kazna od 36,6 milijuna eura. Toliko je, prema procjeni policije, vrijedio kokain koji su prevozili.

Žalili su se na tu presudu Vrhovnom sudu. Hrvatski državljanin je izjavio da nije znao da se u jedrilici nalazila droga. Rekao je da je on po zanimanju moreplovac, da su ga unajmili isključivo zbog toga, pa se time bavio tijekom putovanja.

Suci Vrhovnog suda zaključili su, međutim, da su njih trojica morala znati za skrivenu drogu jer su na jedrilici bili od 3.svibnja do 25.lipna 2021.

- Nije vjerojatno da su živjeli toliko dugo zajedno na tako maloj barci, a da nisu znali da je na njoj skriveno 1.018 paketa kokaina vrijednih 36,6 milijuna eura. Niti je vjerojatno da bi netko drugi podmetnuo tako vrijednu robu u zamjenu za ništa - navedeno je u presudi Vrhovnog suda.

Suci su ustanovili da trojac nije imao drugi razlog za putovanje na Martinique osim prijevoza droge.

Presudom su im stoga potvrdili ranije izrečenu kaznu. Sva trojica su u zatvoru, a jedino će vjerojatno izbjeći plaćanje novčane kazne.

- Stranci, koji nemaju prebivalište i imovinu u Španjolskoj, takve kazne na kraju ne plate - rekla je za 24sata jedna odvjetnica u Španjolskoj s iskustvom u takvim slučajevima. - Jedino ako u budućnosti kupe nekretninu ili neku vrijednost u Španjolskoj vlasti im ju mogu zaplijeniti i tako namiriti potraživanje - dodala je.

S Vrhovnog suda, koji je samo potvrdio kaznu, poručili su da "izvršenje kazne ovisi o sudu koji ju je izrekao".

Glasnogovornik suda u Madridu, gdje je kazna određena, nije odgovorio na upit.

Lučke vlasti u Las Palmasu stavile su na dražbu zaplijenjenu jedrilicu "Somewhere London" s početnom cijenom od 90.000 eura, izvijestile su lokalne novine La Provincia. Brodica se nalazi u dobrom stanju osim oštećenog dijela u kojem je pronađena droga. No još uvijek nije prodana jer je postupak obustavljen do nove odluke suda u Madridu.

Španjolska policija za to vrijeme nastavlja tražiti druge krijumčare kojima Španjolska služi poput vrata za uvoz kokaina u Europu. Tim poslom se bave ljudi raznih nacionalnosti.

Policija je prošli tjedan izvijestila da je u Barceloni zaplijenila 4 tone kokaina dopremljenog iz Južne Amerike, što je dosad najveća zapljena u tamošnjoj luci.

Neimenovani "pripadnici kriminalne organizacije" navodno su prerađivali drogu u Asuncionu, glavnom gradu Paragvaja, a zatim bijeli prah pakirali u plastične vrećice. Te vrećice su zatim sakrili među vreće s rižom koje su kontejnerima iz neke južnoameričke luke poslali u Barcelonu. U Španjolskoj je uhićeno sedam osoba, a u Paragvaju dvije.