Hrvat na kruzeru Viking Sky: 'Zatajili su motori, sve je stalo'

Brod Viking Sky, švicarske kompanije Viking Cruises sa 1300 putnika u posljednji trenutak uspio se spasiti od velike pomorske nesreće i eventualnog potonuća u norveškim teritorijalnim vodama.

U telefonskom razgovoru za Dubrovački vjesnik, Dubrovčanin Đovani Corubolo ujedno prvi časnik palube, otkriva je detalje drame od protekloga vikenda:

- Nakon što smo ušli u otežane vremenske prilike za plovidbu, na brodu se dogodio "black out" odnosno došli je do zatajenja rada motora što je onemogućilo upravljanje brodom. Naša ruta bila je kroz norveške fjordove gdje su inače uvjeti za plovidbu malo drugačiji nego u Sredozemlju, no nikakvih problema za brod ne bi bilo da su motori normalno radili. Nakon što su motori zakazali bili smo prisiljeni baciti sidra što je u konačnici prouzročilo otkačivanje jednog, a djelomično uništenje drugog. Zbog vremenskih uvjeta čamce za spašavanje nije bilo moguće adekvatno spustiti u more tako da je cijelu operaciju spašavanja odradila norveška obalna straža potpomognuta helikopterima. Moram istaknuti kako je otegotna okolnost za našu situaciju bila ta što se nekoliko milja od nas u nesreći našao i teretni brod sa kojega su članovi posade bili prisiljeni skakati u more, no obalna straža je i u njihovom slučaju odradila posao na razini. Na našem brodu nije bilo ljudi iz Dubrovnika, dok ima ljudi s Korčule i Rijeke, a nema žrtava niti teško ozlijeđenih. Kapetan broda Bent Gustavsson, koji je i naš sugrađanin jer ima stan u Gradu, odradio je izvanredno svoj posao prilikom evakuacije i sigurno zbrinuo svakog člana posade i sve putnike, ispričao je Corubolo.

Na brodu trenutačno traje inspekcijski nadzor te se utvrđuje šteta i razlozi kvara na motorima.

Tema: Hrvatska