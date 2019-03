Spasili 460 ljudi: Teretni brod išao u pomoć kruzeru pa zapeo

Evakuacija s norveškog kruzera Viking Sky prekinuta je nakon što su u nedjelju proradila tri od četiri motora i brod se uz pomoć teglenica polako primiče luci Molde, objavila je norveška obalna straža.

Do sada helikopterima je evakuirano 460 od 1373 ljudi s broda kojemu su u subotu otkazali svi motori.

Prema neslužbenim informacijama, na brodu nije bilo hrvatskih putnika.

Nije poznato koliko će kruzeru trebati do luke.

Passengers from #VikingSky are received by #RødeKors on arrival #Hustadvika evacuation centre. They receive dry clothes, blankets and first aid. We see bruising, broken bones, and cuts. Many need a hand to hold, a shoulder to lean on, someone to talk to. https://t.co/87I9J5L60x pic.twitter.com/fBiob0vyeY