Hrvat spasio dvojicu mladića: 'Zovite me Dobri Samaritanac' Spašavanje na Tajlandu: 'Da ih nisam spasio sigurno bi se utopili jer su vukli jedan drugoga ispod površine. Kad sam došao do njih zgrabili su me kao da sam milijun dolara', kaže Puljanin Siniša Leto