Obavijesti

News

Komentari 17
BIZARAN PRONALAZAK

Djeca pronašla lubanju u vrećici uz Savu u Zagrebu. Izložbeni je primjerak iz jedne bolnice?!

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Djeca pronašla lubanju u vrećici uz Savu u Zagrebu. Izložbeni je primjerak iz jedne bolnice?!
Zagreb: Maloljetnici u koritu Save pronašli lubanju u vrećici s kamenom

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su danas oko 11:50 sati zaprimili dojavu da su ispod Mosta mladosti u rijeci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti

Igru maloljetnika na obali Save ispod Mosta mladosti u subotu prijepodne prekinuo je jeziv pronalazak. Naime, kako neslužbeno doznajemo, pronašli su vrećicu u kojoj je bila lubanja i jedan veći kamen. Netko je odmah alarmirao policiju koja je na mjestu događaja provela očevid.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su danas oko 11:50 sati zaprimili dojavu da su ispod Mosta mladosti u rijeci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - kratko su poručili.

Vrećica s lubanjom, prema neslužbenim informacijama, izvađena je iz korita rijeke gdje je plića voda. 

Kako neslužbeno doznajemo, najvjerojatnije je riječ o izložbenom primjerku otuđenom iz jedne zdravstvene ustanove pa istraga ide u smjeru utvrđivanja tko ju je otuđio i bacio je u rijeku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026