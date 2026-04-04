Djeca pronašla lubanju u vrećici uz Savu u Zagrebu. Izložbeni je primjerak iz jedne bolnice?!

Igru maloljetnika na obali Save ispod Mosta mladosti u subotu prijepodne prekinuo je jeziv pronalazak. Naime, kako neslužbeno doznajemo, pronašli su vrećicu u kojoj je bila lubanja i jedan veći kamen. Netko je odmah alarmirao policiju koja je na mjestu događaja provela očevid.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su danas oko 11:50 sati zaprimili dojavu da su ispod Mosta mladosti u rijeci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - kratko su poručili.

Vrećica s lubanjom, prema neslužbenim informacijama, izvađena je iz korita rijeke gdje je plića voda.

Kako neslužbeno doznajemo, najvjerojatnije je riječ o izložbenom primjerku otuđenom iz jedne zdravstvene ustanove pa istraga ide u smjeru utvrđivanja tko ju je otuđio i bacio je u rijeku.