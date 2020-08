Hrvat u paklu Bejruta: 'Jedan je naš ozlijeđen... Ovdje je kaos, kao da je pala atomska bomba'

Nakon žestoke eksplozije u luci u glavnom gradu Libanona, jedan Hrvat prošao je s prijelomom te su ga kolege otpremile u bolnicu. Ostali su dobro, ali u šoku. Grad je u kaosu

<p>Bilo je kao atomska bomba! Prvo se vidio oblak dima, a onda nas je pogodio udarni val eksplozije. Porazbijao nam je prozore i savijao vrata na brodu. Mi smo svi skočili iz kabina i zalegli na pod, jer nismo znali što je. Jedan naš je ozlijeđen. Bio sam u ratu, ali ovakvo što nisam doživio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat u paklu Bejruta snimio eksploziju </strong></p><p>Ispričao nam je to u utorak uvečer Hrvat koji se poslovno našao u Bejrutu. S kolegama iz Hrvatske bio je na brodu privezanom u luci kad su prvo čuli dvije glasne eksplozije. Vidjeli su kako gori skladište.</p><p>- Sve se to odvijalo u 15 minuta. Bilo je puno ljudi kraj brodova, jer je taman radno vrijeme bilo pri kraju. Vidjeli smo u daljini kako gori to neko skladište. Gorjeli su i dijelovi dizalica. Kad je grunulo, nismo ni znali gdje uopće pobjeći te radi li se tu o napadu ili čemu - ispričao je Hrvat. Jedan kolega završio je s prijelomom pa su pomoć morali potražiti u bolnici. Predali su ga Hitnoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Strašna eksplozija u Bejrutu </strong></p><p>- Da je izgreban, ne bi ga nigdje ni slali odavde. Tu je kaos. Vatra i dalje gori. Ondje su stigli policija, vojska, Hitna, civilna zaštita. Oni nemaju toliko paketa prve pomoći koliko je ljudi ozlijeđeno. Do nas na brodu je jedan poginuo, a na drugom je šest ranjenih - ispričao je apokaliptične trenutke muškarac.</p>