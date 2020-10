Hrvati će uskoro u SAD bez viza, a što se tiče aviona, ponudit ćemo dobre uvjete, a vi odlučite

Hrvatski građani moći će uskoro putovati u SAD bez viza, rekao je američki državni tajnik Mike Pompeo u intervjuu za Hinu u Dubrovniku, dodajući da će se to dogoditi "sljedećih mjeseci"

<p>Na pitanje kada će biti potpisan ugovor o bezviznom režimu za hrvatske građane, tzv. "visa-waiver" programu, Pompeo je rekao kako se nada da će se to dogoditi "vrlo brzo", odnosno "u sljedećim mjesecima". Specifičniji od toga nije želio biti.</p><p>"Još ima posla, mora se riješiti papirologija, administrativne stvari, neke trebamo učiniti mi, neke su na hrvatskom vodstvu, ali o tome smo razgovarali s ministrom vanjskih poslova (Gordanom Grlićem Radmanom), i siguran sam da ćemo o tome razgovarati i s premijerom (Andrejom Plenkovićem)", rekao je Pompeo uoči razgovora s hrvatskim šefom vlade. </p><p>"To je nešto na čemu se već dugo radi i sigurno će biti sjajno za hrvatske građane, ali i za odnose dviju zemlja također", istaknuo je, dodajući kako smatra da su "sve prepreke riješene".</p><h2>Ukidanje viza 30 godina neriješeno diplomatsko pitanje</h2><p>Prvi čovjek State Departmenta boravi u jednodnevnom posjetu Hrvatskoj kao najviši dužnosnik američke administracije otkad je Donald Trump predsjednik SAD-a, i osam godina nakon što je zadnji puta neki šef - odnosno šefica - američke diplomacije bio u posjetu RH - Hillary Clinton 2012.</p><p>Ukidanje viza gotovo 30 godina neriješeno je diplomatsko pitanje u odnosima dviju zemalja. Za ulazak u bezvizni režim potrebno je ispuniti brojne preduvjete, a zadnji koji je Hrvatska trebala ispuniti je manje od tri posto odbijenih zahtjeva.</p><p>Je li se to dogodilo, Pompeo nije potvrdio.</p><p>Hrvatska, Rumunjska, Bugarska i Cipar jedine su članice EU-a kojima SAD dosad još nije ukinuo vize. Europska komisija od SAD-a je još 2014. tražila da ukine vize za Hrvatsku, i ostale zemlje EU-a čiji su građani tada još morali imati taj dokument za ulazak u SAD. Čak je zaprijetila i recipročnim mjerama, ali to se nije dogodilo.</p><p>Poljska je tek krajem prošle godine isključena iz tog režima, nakon što je provela kampanju kojom je poticala gospodarstvenike i dužnosnike za koje je bilo gotovo sigurno da će dobiti vizu da predaju zahtjev.</p><p>Sličnu je kampanju ove godine provela i Hrvatska, koja je već 30. rujna prošle godine, kada završava fiskalna godina u Americi, spustila broj odbijenih zahtjeva na četiri posto i više nije bila daleko od ostvarenja cilja. S prekjučerašnjim danom završila je još jedna fiskalna godina i za pretpostaviti je da američka je strana blizu rješavanja te matematičke računice.</p><p>Sudjelovanje u 'visa-waiver' programu znači da hrvatski građani mogu bez vize otputovati u SAD na razdoblje od najviše 90 dana, iz turističkih ili poslovnih razloga. Amerikanci za EU ne trebaju vizu.</p><h2>Sporazum o dvostrukom oporezivanju</h2><p>Vizni režim, ali i dvostruko oporezivanje hrvatskim poduzetnicima godinama otežavaju pokretanje poslovanja u SAD-u, ali i američka ulaganja u Hrvatsku. I pitanje tog drugog sporazuma moglo bi uskoro biti riješeno, u cilju daljnjeg "jačanja ekonomske suradnje između dvije zemlje", rekao je prvi čovjek State Departmenta.</p><p>"Vjerujem da će sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja biti zaključen, sada možemo izmijeniti nacrte, a to je vrlo dobar znak. Postoji puno toga zajedničkog i vjerujem da će on biti završen".</p><p>Državni tajnik je naglasio da su odnosi dvije zemlje snažni i da američka strana želi biti sigurna da "svaki put kad postoji prigoda da američka kompanija ulaže u Hrvatsku ili hrvatska u SAD-u, ništa tome ne stoji na putu".</p><p>Hrvatska vlada pokrenula je u srijedu postupak za sklapanje Konvencije s američkom vladom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. </p><p>Iako su najveće kočnice bržem razvoju gospodarskih odnosa upravo vize i sporazum o dvostrukom oporezivanju, investicijska klima također nije nevažna.</p><p>"Mislim da je ona dosta dobra", rekao je Pompeo.</p><p>"Uvijek kad dođemo u Europu, na mjesta koje znamo da dijele iste vrijednosti o poštenoj tržišnoj utakmici - na što isto računamo - kada gledamo kinesku komunističku partiju kako dolazi ovamo i da se tretira na različit način od europske ili ameirčke iompanije, to ne pomaže, to odvraća ljude da ulažu svoj kapital u Hrvatsku. Optimističan sam da će se stvari na tom planu poboljšavati. Želimo biti ovdje, želimo biti aktivni",</p><p>"Vjerujem da dobre stvari čekaju naše dvije zemlje", istaknuo je.</p><h2>Ponudit ćemo dobre uvjete za F-16 avione, a na Hrvatskoj je da odluči</h2><p>Pompeo je s hrvatski čelnicima danas u Dubrovniku razgovarao i o kupovini borbenih zrakoplova. SAD je uz Izrael, Švedsku i Francusku Hrvatskoj ponudio svoje avione, nove F-16.</p><p>- Što se tiče F-16 aviona, ta je odluka na Hrvatskoj. Ja se jako ponosim s našom kvalitetom. Ponudit ćemo dobre uvjete, a na čelništvu je Hrvatske da odluči - kazao je američki državni tajnik.</p><h2>SAD traži da Hrvatska strateške projekte ne daje u ruke Kinezima</h2><p>"Ako imate strateški projekt, projekt od nacionalne sigurnosti, tada nacionalna sigurnost mora biti prioritet. Ako se na natječaju pojave tenderi iz Kineske komunističke partije koji su najjeftiniji, rizik za građane je visok. Vjerujemo da će hrvatsko vodstvo učiniti dobre odluke za svoj narod", rekao je Pompeo.</p><p>Hrvatska kao članica NATO-a mora biti sigurna da su njezini strateški prioritet zaštićeni i sigurni od "onih koji žele raditi na način koji mi ne bi radili jedni drugima. Samo to tražimo".</p><p>Pompeo je to poručio i drugim europskim zemljama jer američku administraciju brine širenje kineskog utjecaja i sudjelovanje Huaweija u izgradnjama 5G internetskih mreža u svijetu tvrdeći da će kineski telekomunikacijski div predati podatke Pekingu koji će ih koristiti za špijunažu. </p><p>Hrvatska je počela uvoditi 5G mrežu u svoje gradove. Vlada je početkom godine odlučila da Osijek bude prvi 5G grad, a želju su još iskazali Bjelovar, Karlovac i Rijeka.</p><p>"Kada surađujute s kineskom tvrtkom, ona je duboko povezana sa sigurnosnim aparatom pa informacije mogu doći na mjesto koje nijedan hrvatski građanin ne želi", kazao je Popmeo.</p><p>"Ako imate sigurnu mrežu i informacijske sustave onda privatni podaci i informacije mogu biti sigurni. Ako imate (kinesku) tvrtku koja nije transparentna i koja je vrlo mutna, koja ulaže na predatorski način tada se informacije mogu iskoristiti na način zbog kojeg nijedan hrvatski građanin ne bi smio patiti".</p><h2>Kinezi samo žele Hrvatskoj uzeti novac</h2><p>Hrvatska je povećala suradnju s Kinom posljednjih godina, a najveći hrvatski infrastrukturni projekt - Pelješki most - gradi upravo kineska kompanija. </p><p>"Oni su se samo pojavili da od Hrvatske uzmu novac", smatra šef američke diplomacije.</p><p>Hrvatska je i dio inicijative Kina+17, platforme za suradnju Kine i zemalja srednje i istočne Europe. Inicijativu smatra integralnim dijelom svog megaprojekta "Jedan pojas, jedan put" - suvremenog Puta svile i jednog od najambicioznijih projekata u svijetu.</p><p>Kina, svjetska sila s preko 1,3 milijarde stanovnika, posljednjih je godina počela više ulagati u srednju i jugoistočnu Europu.</p><p>SAD radi na tome da se globalno smanji kineski utjecaj. "Ono što tražimo od svake zemlje je da donese dobru odluku za svoje građane. Premijer suverene zemlje ima pravo donijeti najbolju odluku za svoje građane. Ja sam uvjeren da nijedan hrvatski građanin ne želi da kineska komunistička partija ima sliku njegova djeteta koje on ima na mobitelu", rekao je šef State Departmenta.</p><p> </p>