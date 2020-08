Hrvati dobili koronu na skijanju - sad tuže Austriju, jer je tajila da se zaraza širi skijalištem

Turisti, a među njima i devetero Hrvata, koji su u Tirolu zaradili koronu, tuže Austriju jer nije na vrijeme zatvorila skijališta, za koja se brzo ispostavilo da su bila među prvim žarištima korone u Europi

<p>Na Saveznom sudu u Beču u srijedu, 23. rujna, bit će prvo ročište po tužbama turista protiv države Austrije zbog zaraze korona virusom.</p><p>Naime, oni su uvjereni kako se zbog financijskih interesa pokušalo zataškati izbijanje pandemije na skijalištima.</p><p>- Riječ je o 30 teških slučajeva koji su ishodili smrtnošću gostiju. Jedan smrtni slučaj je iz Austrije, 20 iz Njemačke, a 9 iz ostalih zemalja – rekao nam je Peter Kolba, predsjednik Društva za zaštitu potrošača (VSV).</p><p>U dva teška slučaja zatražene su odštete od 100.000 eura.</p><p>Peter Kolba također je dodao kako je ročište probno te ujedno savršena prilika da vidi što Republika Austrija ima reći u obranu, ali i kako će pravni sustav reagirati.</p><p>Društvo za zaštitu potrošača do sada je primilo 6000 pritužbi od gostiju ili osoblja koje je radilo u popularnim alpskim skijalištima, a među njima je i devetero Hrvata. Oni su se zarazili korona virusom u Ischglu, a s obzirom na to da su sezonski radnici, njima će se baviti služba za radno pravo. Kolba, predstavnik austrijskog parlamenta, kaže kako će za proces tražiti tvrtke koje se bave ulaganjem, čime bi se smanjili novčani izdaci privatnih osoba koje su podnijele pritužbu.</p><p>- Sudski proces će se odvijati u Beču, a ne u Tirolu, pa se nadamo da će sudac biti nezavisan – rekao je Kolba. Uvjeren je kako posjetitelji skijališta koji su se ondje zatekli između 7. i 13. ožujka imaju velike šanse da se presudi u njihovu korist.</p><p>- U tih nekoliko dana mnogi su svjedočili kaosu na skijalištima, a zabilježeno je više od 10.000 novozaraženih - tvrdi Kolba.</p><p>Umjesto da osoblje i domaće goste stave u karantenu, a inozemnima osiguraju da otputuju bez stajanja, vlasnici objekata na skijalištima su na brzinu evakuirali. Inače, u Austriji su već započele pripreme za zimsku sezonu. Kolba je prema njima bio posebno kritičan jer unatoč zahtjevima Vlade da iznesu krizni plan za zimski turizam, lokalne vlasti su predložile da se broj posjetitelja u žičarama ne smanjuje već da samo nose maske.</p><p>- Oni iz ovoga nisu ništa naučili i očito nemaju jasnu sliku što je epidemija. Također su predložili da se, kada su u pitanju barovi, ne smanjuje broj posjetitelja i radno vrijeme već da se prostor između 18 i 19 sati zatvori kako bi se proluftao i dezinficirali bi se stolovi. Obzirom da Vlada nije bila zadovoljna prijedlozima, dali su im vremena da sve zaključe do listopada – kaže Kolba.</p>