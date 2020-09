Hrvati i Slovenci čistili Jadran: 'Pod morem nema granica'

Čišćenje bez granica, još je jednom pokazalo kako pod morem ne postoje granice. Više od 150 ronioca iz Hrvatske i tridesetak slovenskih kolega bili su dio pete međunarodne dječje ronilačke eko patrole

<p>Kad govorimo o zaštiti Jadrana tu smo pred posebnim izazovom zato što ga posjećuje ogroman broj turista i gostiju, među njima su i oni koji nisu odgovorni, ostavljajući iza sebe plastiku, staklo, boce, raznorazni otpad u našem podmorju, i time nam čine veliku štetu. Moj apel svima i apel ove akcije je da samo čisti Jadran može biti i najljepši, izjavio je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić nakon što se i sam u nedjelju uvjerio u situaciju u podmorju.</p><p>Sudjelovao je u Čišćenju bez granica, akciji koja je opet pokazala kako pod morem ne postoje granice. Više od 150 ronioca iz cijele Hrvatske i njihovih tridesetak slovenskih kolega, bili su dio pete po redu međunarodne dječje ronilačke eko patrole. Zajedno su očistili podmorje Savudrijske vale. U sklopu akcije očišćene su obje strane zaljeva. Uklonjeno je na desetke vreća krupnog otpada ispred Pirana, u Luci Piran, Savudriji, kampu Veli Jože, Luci Savudrija i plaži Kempinski, očišćena su tri četvorna kilometra obale.</p><p>- Glavni cilj akcije, uz čišćenje podmorja je i ukazivanje na globalni problem onečišćenja podmorja te podizanje razine svijesti građana o važnosti očuvanja biljnog i životinjskog svijeta u Jadranskom moru, a samim tim nužno je povezivanje svih generacija i susjednih zemalja sa istim ciljem zaštite prirode i očuvanja ljepota Jadranskog mora - rekla je Andreja Vedrina, voditeljica agencije Promocija ronjenja.</p><p>- Ovakvi projekti koje ćemo i dalje podupirati uvelike doprinose dobrosusjedskim odnosima koje naše dvije države njeguju dugi niz godina, a sama akcija čišćenja doprinosi očuvanju podmorja Jadranskog mora - izjavio je video porukom Ministar za okolje in prostor Republike Slovenije Andrej Vizjak.</p><p>U svemu su sudjelovali članovi RK Roniti se mora, KPA Vukovar, RC Osijek, RK Sisak, RIS Kutina, Marco Polo, KPA Marsonia, KPA Kraljevica, KPA Kostrena, Dive in, KPA 3.maj Rijeka, Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, KBC Rijeka, potapljaško društvo Logatec, RK Nemo Brač, Klub potaplječev in Jamarjev, JVP Umag, JVP Čakovec, RK AdriatiCro Jastrebarsko, Hrvatska udruga za promicanje vrijednosti tehnika civilne zaštite iz Rijeke, eRIpio, KPA Adria, INA Kostrena.</p><p>Akcija je provedena u organizaciji Agencije Promocija ronjenja, Ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic, Zagrebačkog holdinga te njegove podružnice Vladimir Nazor, Prostovoljnog gasilskog društva Piran i Jamarske zveze Slovenije.</p><p>Čišćenje bez granica i V. Međunarodna dječja ronilačka eko patrola održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Grada Umaga, Grada Pirana i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.</p><p> </p>