Hrvati iz Praga o neredima: 'Bilo je puno huligana, pilo se na litre i gađalo policajce'

Razgovarali smo s dvoje Hrvata koji već desetljećima žive u Pragu. Opisali su nam što se u nedjelju događalo u glavnom gradu Češke

<p>Svijet su u nedjelju obišli ružni prizori iz Praga. Okupljanje koje je formalno bilo zamišljeno kao prosvjed protiv restriktivnih mjera za suzbijanje pandemije pretvorilo se u nasilni obračun s policijom. Suzavci, vodeni topovi, kamenje i bengalke. Bilanca? Najmanje 20 ozlijeđenih. Veliki broj uhićenih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veliki prosvjedi u Pragu</strong></p><p>Strani mediji navode brojku od oko dvije tisuće prosvjednika, uključujući nogometne i hokejaške navijače, koji su se okupili u centru grada, iako je na snazi zabrana okupljanja više od 500 ljudi pod uvjetom da su grupirani u skupinama po 20 sudionika i da nose maske. Prema podacima Worldometersa, ukupan broj zaraženih koronavirusom prešao je 171 tisuću, a samo u nedjelju bilo je preko 1400 pozitivnih i 50 umrlih. Iz tamošnje vlade poručuju kako će pričekati dva tjedna da se uvjere da će nove mjere uspjeti suzbiti visok dnevni broj novozaraženih, a ukoliko se to ne dogodi, razmislit će se o potpunom lockdownu.</p><p>U međuvremenu, razgovarali smo s dvoje Hrvata koji već desetljećima žive u Pragu. Dejan Leković vodi restoran, a u češkoj prijestolnici je već 29 godina. Svjedočio je prosvjedima.</p><p>- Igrom slučaja, sa suprugom sam oko 17 sati šetao gradom i bili smo u prolazu kraj trga jer mi je restoran u blizini. Zatvoren je, imamo mogućnost take awayja, ali kako vlada preporučuje ljudima da ne izlaze, nemamo ni posla ni primanja. Jučerašnje okupljanje bilo je drukčije od onog nedavnog protiv premijera Andreja Babiša. Ovdje se, između ostalih, okupio i veliki broj ekstremnih navijača nogometnih i hokejaških klubova kojima je smetalo što ne mogu ići na utakmice. To im je bio upaljač. Skupilo se i normalnih ljudi, ali bilo je puno huligana koji su čekali da se nešto dogodi. Veliki broj okupljenih nije nosio maske, bez obzira što mi mislili o njima - priča nam Leković. </p><p>Kako kaže, organizatori su se potrudili prilagoditi prosvjed pravilima, ali nisu uspjeli.</p><p>- Pokušali su kredom označiti ograničena područja da se grupe ljudi ne dodiruju, ali nije se pazilo. Kad su nakon otprilike sat vremena shvatili da neće biti dobro, krenuo je nered. Bilo je puno pijanih, počeli su bacati kante za smeće na policajce, navodno je desetak ljudi završilo u bolnici. Među prosvjednicima su bili navijači Banik Ostrave, oni su, koliko sam čuo, bili glavni izazivači nereda. Uz to sam vidio i ljude koji nisu spadali u takve grupe - dodaje Leković.</p><p>Kako kaže, bila je očita velika razlika između nedavnog prosvjeda protiv vlade i nedjeljnog prosvjeda protiv mjera.</p><p>- Tada su bili deseci tisuća ljudi vani i nije bilo incidenata. Po meni, problem je u tome što su tijekom prvog vala ljudi nosili maske, držali se mjera i pravila, a kad se situacija počela poboljšavati, otišlo se u krajnost. Vlada je pozvala ljude van, kazala im da ne moraju nositi maske, odlazak korone se slavio na Karlovom mostu. Tu je bilo par tisuća ljudi i nakon toga su se zarazili. I onda je krenulo novo zatvaranje i naravno da se ljudima to nije svidjelo. Privatnicima je obećana novčana pomoć koja im nije isporučena - kaže Dejan.</p><p>Dodaje da je trenutno na snazi i svojevrsna prohibicija ispijanja alkohola na otvorenom, a jučer se okupljeni nisu pridržavali ni tog pravila.</p><p>- Pilo se na litre, vidio sam. Nadam se da se ovo neće ponoviti, a i većina ljudi je protiv ovakvog ponašanja. 90 posto političara iz svih ideoloških spektara inače bi izvlačilo poene na ovome, ali sada su osudili nedjeljne nerede - kaže nam Dejan Leković.</p><p>Zdenka Turk je novinarka koja je studirala u Pragu, a tamo i živi od 1991. godine. </p><p>- Protiv takvog sam ponašanja. Stanje je ovdje ozbiljno, ljudi umiru. Naravno da bismo svi htjeli živjeti drugačije, ali oni su prosvjedovali prije svega jer su im zabranjene utakmice i jer ne žele nositi maske. Javnost je ogorčena nedjeljnim neredima - kaže Zdenka.</p><p>Ona nije bila na okupljanju.</p><p>- Ni na pamet mi ne bi palo da se pridružim takvom prosvjedu. To čovjek ne može shvatiti ni prihvatiti. Bilo je neozbiljno i huliganski. Ne shvaćam kako ljudi mogu biti tako neozbiljni. Demonstracije su u redu, ali nepridržavanje osnovnih pravila, bacanje kamenja po policiji... Odobreno im je bilo okupljanje do 500 ljudi, ali ovo je bilo van dogovora, oni su došli praviti probleme i policija je reagirala - kaže nam Zdenka.</p><p>Zabrinuta je i smatra da ovo nije kraj. </p><p>- Veliki je broj mrtvih, i to veliki broj u samo posljednjih mjesec dana. Bolest napreduje, umiru mladi, a jutros sam na radiju čula i da sele vojnu mobilnu bolnicu u Prag. Nadam se da se neće dogoditi scenarij sjeverne Italije - ispričala nam je Zdenka Turk iz Praga.</p>