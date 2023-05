Hrvati, jel i vama visi? Mnogi se pitaju što se događa s čepovima na bocama. Postoji objašnjenje

Koji je ovo vrag s plastičnim bocama za sok? Ne mogu nikako potpuno odvojiti čep od boce, sav sam se isprolijevao pijući, pitao se jedan Hrvat na forumu, ne znajući da su pošiljke novih plastičnih boca počele stizati u Hrvatsku usklađene s Direktivom EU.

Naime, zbog neodgovornih koji bi otvorili sok ili mineralnu pa, prije negoli ga ispiju, bacili čep u okoliš, gdje on desetljećima ostane nerazgrađen, EU donijela je još 2018. direktivu svim državama članicama da će prodavanje pića u plastičnim bocama za jednokratnu upotrebu biti dozvoljeno samo ukoliko čep ostaje pričvršćen za ostatak boce, a 1. rujna 2020. direktivu Europske komisije su potvrdile članice.

To će biti svakako obavezno od srpnja 2024., no do idućeg ljeta moći će se još prodavati pića s čepom koji se u potpunosti odvaja. Od idućeg ljeta, ne može.

Ostavili su prostor od tri godine da se razvije najbolji mogući koncept kako bi čep ostao pričvršćen pa se reciklirao skupa s bocom i evo, neki su već prilagodili proizvodnju novim standardima.

Ovaj detalj u dizajnu, smatraju ekolozi, smanjit će plastični otpad na plažama za deset posto.