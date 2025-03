Hrvati još od korona krize ulažu u zlato, a tko je tada investirao danas je na dobitku 50 posto

Posljednjih godina cijena zlata neprestano raste, a prije nekoliko dana cijena za uncu probila granicu od 3000 dolara oborivši time sve rekorde proteklih desetljeća. Samo u proteklih godinu dana cijena zlata porasla je gotovo 40 posto, a tome najviše pridonosi i značajna potražnja. Ljudi su naime u nestabilnim geopolitičkim vremenima skloniji ulagati u zlato vjerujući da, za razliku od novca, zlato neće izgubiti na vrijednosti. Pridodamo li tome inflaciju u našoj zemlji i da novac koji mnogi imaju na bankama naprosto ne vrijedi jednako kao prije dvije godine, jasno je zašto su i u Hrvatskoj mnogi zlato prepoznali kao dobru investiciju.

Foto: 123RF

- Sve je počelo s epidemijom koronavirusa, onda je uslijedio rat u Ukrajini i Izraelu, a vrijednost zlata raste kad su krize. Mi se ne bavimo investicijskim zlatom, samo nakitom i nama prodaja ide dobro. Prema onome što kažu kolege koji se bave investicijskim zlatom, njima su se rezultati prodaje drastično poboljšali, kupnja zlata kao investicije je skočila. Ljudi naravno vide da cijena zlata neprestano raste i smatraju to odličnom investicijom, iako nitko ne može predvidjeti cijenu zlata u budućnosti, ali tako je sa svakom investicijom – kaže nam Ivan Đonlić, direktor zlatarnice Đonlić u Splitu dodajući kako ljudi dolaze i prodavati.



- Netko tko je imao prije pet-šest godina kupio ili posjedovao određenu količinu zlata, danas na njoj može zaraditi 50 posto više tako da se mnogima svakako isplati i prodati. Isto je i s nakitom u otkupu, ista je cijena. Tijekom nekoliko godina promet se zaista povećao, prije pet do deset godina investicijsko zlato se nije moglo ni kupiti tako jednostavno. Otkako smo u Europskoj uniji imamo pozitivne regulative, primjerice, nema PDV-a na investicijsko zlato. Rekao bih da je sve skupa slika pozitivna jer su ljudi prepoznali zlato kao investiciju. Pa i ako kupuju nakit svjesni su da će mu cijena rasti, pa ga uvijek mogu prodati ako životna situacija to traži – zaključuje Đonlić.

Da potražnja za zlatom iz godine u godinu raste potvrđuju nam i drugi vlasnici zlatarnica.

- Cijena zlata raste, a uzrok tome je cijela geopolitička situacija, kao i stanje u svjetskoj ekonomiji. Sve to utječe na to da ljudi ulažu u zlato, u tome vide određenu stabilnost i sigurnost za budućnost. Veća je potražnja, pa je i ponuda veća i raznolikija. Interes je veći, i za pločice, zlatnike, poluge, sve imamo u ponudi – kaže nam vlasnik zlatarije u Splitu dodajući kako je vidljivo da ljudi shvaćaju da novac koji imaju naprosto gubi vrijednost.

- Očekujemo i daljnji rast cijena. Neki stabilni prosjek je rast od tri do četiri posto. Ponekad malo padne, ali uglavnom raste. Prema mojem iskustvu trenutačno je manje onih koji prodaju. Toga je najviše bilo u vrijeme velike recesije prije 15-ak godina. Trenutačno se više kupuje nego prodaje, a zašto ga u ovom trenutku prodaju teško je govoriti, to je nečija privatna ekonomska situacija – kaže nam splitski zlatar.

Foto: Patrik Macek/Pixsell/canva



Povećanje cijene zlata na svjetskom tržištu uzrokovala je, kako smo rekli, velika potražnja. No to se ne odnosi na obične ljude, već na središnje banke brojnih zemalja i investitora. Primjerice, Kina je u veljači četvrti mjesec za redom kupovala velike zalihe zlata.

Hrvatska je pak, zalihe zlata kupila u 2023. godine, i to 1,75 tona koje su stajali oko 96 milijuna eura. Prije tog trenutka, Hrvatska je 18 godina bila bez vrijedne kovine jer je HNB prodao zlato 2005. godine u vrijeme kad je tom institucijom upravljao guverner Željko Rohatinski. Riječ je o 15 tona zlata koje je Hrvatska dobila nakon raspada Jugoslavije.

Što se tiče "običnih" ljudi oni najviše investiraju u relativno manje količine. Tako se mogu kupiti pločice investicijskog zlata od jedan, dva ili pet grama, u ponudi su i dukati te zlatnici različitih valuta poput primjerice zlatnika pet kuna koji stoji 2200 eura. U ponudi su i različiti kompleti te poluge kojima se cijena kreće od pet pa do više od 90.000 eura.