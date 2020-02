Hrvati na 'zaraženom' kruzeru: 'Danima nismo vidjeli sunca...'

Još čekam na red za palubu. Od utorka nisam udahnula svježi zrak. Ni vidjela danje svjetlo. Koža mi je dehidrirala, opisala nam je Vera Koslova-Fu svoje dane u karanteni na kruzeru Diamond Princess.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na tom je japanskom kruzeru usidrenom pred Yokohamom i šestero Hrvata, no svi su zatvoreni u svojim kabinama i ne smiju izaći. Otkako ih je korona virus usidrio u japanskim vodama, ni Vera ne može vidjeti svoje sinove, iako su smješteni u kabini do njezine.

- Na put sam krenula sa sinovima. Sve je bilo predivno do ponedjeljka navečer, kad nam je kapetan priopćio da je jedan od putnika pozitivan na korona virus. Brod je nastavio s normalnim društvenim događanjima, vratili smo se u restoran. Sljedećeg dana obavijestili su nas da je japansko ministarstvo zdravstva svih 3700 putnika odlučilo staviti u karantenu - ispričala je Vera.

Uz 61 postojeći, u četvrtak je potvrđen i 41 novi slučaj. Uz Argentinca i Britanca, na korona virus pozitivni su i petero Australaca, petero Kanađana, 21 Japanac te osmero Amerikanaca. Japanski ministar zdravstva potvrdio je da će se, ako ne bude novih iznenađenja, karantena ukinuti 19. veljače.

Britanac David Abel, koji redovito objavljuje kakvo je stanje u karanteni na brodu, jučer je pokazao pravi britanski humor. Snimao se na balkonu s toplomjerom rekavši kako je ženi objasnio da mora svakih sat vremena rektalno mjeriti temperaturu.

Foto: KIM KYUNG HOON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ugledala me kako temperaturu mjerim pod jezikom i pitala što to radim? Odgovorio sam joj da mjerim temperaturu. Sad vam je jasno zašto sam zaglavio na balkonu. Izbacila me - objavio je David pa istaknuo da se samo šalio.

Opisao je kako reporteri manjim brodovima obilaze kruzer i pokušavaju razgovarati s putnicima.

- Stiven Abel, mlađi sine, da, nazvat ću te, ali sad imam tisuće obožavatelja, golemi broj novinara, pa si mi daleko dolje na listi - našalio se opet David dodajući kako će mu se svakako javiti.

- Sve više putnika uspjelo je na 20 minuta izaći na palubu. Tad je smjena. Japanske vlasti ne dopuštaju da nam se pere rublje. Od ponedjeljka imamo istu posteljinu i ručnike, no danas su nam rekli da ručnike ostavimo pred vratima pa će nam ih zamijeniti čistima - priča David. Na kraju kaže da su ga zbog njegovih objava kontaktirali iz direkcije broda.

- Direkcija kruzera mi se javila zbog mojih videa. Nadam se da neće biti problema, a sad pozdrav svima, idem se javiti sinu da vidim što ima kod kuće - pozdravio se sa svima David.

Posada kruzera je u petak izvijestila da su za svoje putnike omogućili osam novih satelitskih TV kanala, novine tiskane na 36 jezika, hranu i piće dostavljenu u kabine, razne filmove, pakete dječjih igara, dnevne zagonetke i boravak izvan kabine, ali isključivo prema uputama japanskog ministarstva zdravstva.