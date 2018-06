Hrvati ne bježe od kokaina, ali više 'vole' marihuanu i heroin

Potrošnja kokaina, najskuplje droge u Zagrebu, raste više nego ikad prije. Pokazala je to analiza otpadnih voda u glavnom gradu u kojima plovi više kokaina nego ikad prije.

Povećana proizvodnja i dostupnost droge

No nije samo tako kod nas, nego i u ostatku Europe. U najnovijem izvješću Agencije EU-a za droge (EMCDDA) navodi se da je dostupnost droga općenito velika i čini se da se u nekim područjima povećava. Posljednji podaci pokazuju da je u Europi (28 država članica EU-a, Turska i Norveška) 2016. zabilježeno više od 1 milijun zapljena nedopuštenih droga. Više od 92 milijuna odraslih u EU-u (15 – 64 godine) probalo je tijekom života nedopuštenu drogu te se procjenjuje da je 2016. godine 1,3 milijuna ljudi liječeno zbog uporabe nedopuštenih droga.

- Primjećujemo da je proizvodnja i dostupnost droge u Europi trenutačno povećana. Osim toga, nezakonito tržište droga vrlo je dinamično i prilagodljivo te je stoga opasnije. Ako želimo biti korak ispred, moramo uložiti napore u jačanje otpornosti i brzine reagiranja, osobito zbog sve veće važnosti internetskog tržišta i razvoja novih vrsta droga. Kada krajem godine na snagu stupe nova pravila o novim psihoaktivnim tvarima, Europa će raspolagati dodatnim, snažnijim alatima za u činkovitije suočavanje s tim izazovima i bolju zaštitu europskih građana od opasnih droga - kaže Dimitris Avramopoulos, povjerenik EU-a za migracije, unutarnje poslove i građanstvo.

Širi se europsko tržište kokaina

Kokain je najčešće upotrebljavan nezakoniti stimulans u Europi. Otprilike 2,3 milijuna mladih (15 – 34 godine) konzumiralo je kokain u posljednjih godinu dana. U kontekstu porasta uzgoja koke i proizvodnje kokaina u Latinskoj Americi, posljednjom se analizom potvrđuje da se europsko tržište kokaina širi te postoje pokazatelji koji upućuju na to da je droga dostupnija u većem broju zemalja.

- Prošla godina je bila rekordna godina po proizvodnji kokaina primjerice u Kolumbiji kao najvećem svjetskom proizvođaču kokaina što će se na neki način uvijek reflektirati i na europsko tržište. Zadnjih nekoliko godina je vidljivo da da je kokain koji dolazi na europsko tržište sve čišći, sve kvalitetniji, da ga sve više ima i sve to prati i lagani pad cijena - kazao je Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zloporabe droga Vlade RH za RTL.

Kokaina naviše ima u Barceloni

Da je kokain sve popularniji otkrila je analiza otpadnih voda iz pročišćivača u Zagrebu. U ožujku prošle godine prikupljeno je sedam uzoraka vode tijekom sedam dana, a svaki od njih analizirao se u laboratoriju na Institutu Ruđer Bošković.

- Uzorak otpadne vode koji smo prikupili, pojednostavljeno rečeno, vrlo razrijeđeni uzorak urina cjelokupne populacije priključene na taj uređaj. Posebna prednost ovog pristupa je da rezultati koje dobivamo zapravo nam govore o potrošnji doga u praktički realnom vremenu - rekla je Senka Terzić, voditeljica laboratorija za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva.

Na razini gradova nedavnim je ispitivanjem ostataka droga u gradskim otpadnim vodama otkriveno da je od 2015. do 2017. došlo do porasta ostataka kokaina u 26 od 30 gradova za koje su zabilježeni podaci za to razdoblje. Najviše su razine zabilježene u gradovima u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, a niže razine u gradovima istočne Europe u kojima su provedena ispitivanja.

Konkretno, kokaina je najviše u Barceloni gdje se dnevno potroši čak 965 miligrama na tisuću stanovnika. U Velikoj Britaniji, u Bristolu 755 miligrama dok u Zagrebu tisuću ljudi dnevno potroši 216 miligrama. A europski grad s najmanje kokaina je finski Turku sa samo 4,7 miligrama.

Raste broj ovisnika koji idu na liječenje

U posljednjem izvješću vidljiv je porast broja osoba koje se prvi put prijavljuju za specijalizirano liječenje povezano s kokainom. U 2016. godini 30.300 osoba prvi je put započelo liječenje zbog problema povezanih s ovom drogom, što je za petinu više nego u 2014. U 2016. godini specijaliziranom liječenju zbog problema povezanih s kokainom pristupilo je ukupno više od 67.000 osoba.

Poseban problem predstavlja otprilike 8300 osoba koje su u 2016. započele liječenje zbog primarne uporabe crack kokaina. Nadalje, kokain je 2016. bio druga najčešće prijavljivana droga u hitnim bolničkim slučajevima povezanima s drogom u mreži od 19 nadležnih bolnica.

Proširene zjenice, znojenje, ubrzani rad srca

Da se u siromašnoj Hrvatskoj najskuplje droge troši više nego ikad prije liječnicima nije novost.

- Kroz proširene zjenice, kroz ubrzani srčani rad, kroz aritmiju kroz znojenje. Zatim ima i svoje simptome ponašanja. Čovjek je pun energije, zamišlja neke nestvarne ideje i misli da ima neke moći i da može svašta ostvariti. Komunikacija s njim je ponekad otežana jer njemu su misli jako i brze i ekspandirane - objasnila je Zrinka Ćavar, psihijatrica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" objašnjavajući simptome za RTL.

Cijena stabilna, raste broj zapljena

Iako je cijena kokaina ostala stabilna, čistoća kokaina koji se prodaje na ulici dosegla je najvišu razinu u ovom desetljeću u 2016. Broj zapljena kokaina također je porastao. U EU-u je u 2016. zabilježeno otprilike 98.000 zapljena droge (90.000 u 2015.), što čini ukupno 70,9 tona.

Prošle godine naša policija je imala 11.123 zapljene. Zbog droge u džepovima, stanovima i automobilima više od 9 tisuća ljudi zaradilo je prekršajne prijave, a još 2500 i kaznene prijave. Droga se više ne kupuje samo na ulici.

I u Hrvatskoj je sve raširenije virtualno tržište.

- Budući da smatraju da je takav način trgovine na neki način za njih povoljniji jer dobiju kvalitetniju robu, a opet se ne izlažu nekakvim rizicima da budu opljačkani, prevareni itd - kaže ravnatelj Ureda za suzbijanje zloporabe droga Vlade RH, Željko Petković.

Hrvatima privlačnija marihuana

Sumnjive tvari testiraju se i u laboratoriju na Zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar. Besplatno i anonimno. Uglavnom ih donose zabrinuti roditelji, a trend je i ovdje isti. Martina Bago iz službe za znanost i nastavu Instituta kaže kako je u proteklih godinu dana prikupljeno 60 uzoraka od kojih je otprilike pola bilo pozitivno.

Najčešće se radilo o THC-u, amfetaminu i kokainu. Čini se da je od kokaina Hrvatima još uvijek privlačnija marihuana i heroin.

Marihuana najpopularnija u Europi

Zadnje izvješće EMCDDA pokazuje da je kanabis i dalje najraširenija nedopuštena droga u Europi, a njegova je premoć očita iz podataka o prevalenciji, kaznenim djelima zlouporabe droga, zapljenama i novim zahtjevima za liječenje.

Otprilike 17,2 milijuna mladih Europljana (15 – 34 godine) upotrebljavalo je kanabis tijekom prošle godine, a otprilike 1 % odraslih Europljana (15 – 64 godine) upotrebljava kanabis svaki ili gotovo svaki dan (28 država članica EU-a).

Više od tri četvrtine (77 %) 800.000 kaznenih djela uporabe ili posjedovanja droge prijavljenih u EU-u u 2016. za koje je poznata primarna droga uporabe odnosilo se na kanabis. To je ujedno droga koja se najčešće zapljenjuje. U EU-u je 2016. prijavljeno 763. 000 zapljena proizvoda od kanabisa.

Zbog kanabisa je liječenje ovisnosti o drogama započeo najveći udio novih korisnika (45 %). Broj osoba koje prvi put započinju liječenje zbog problema povezanih s kanabisom porastao je sa 43.000 u 2006. na 75.000 u 2016. u 25 zemalja za koje su zabilježeni podaci za obje godine.

