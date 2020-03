'Hrvati se masovno vraćaju, a ne javljaju se epidemiolozima'

Otvoreni hrvatski granični prijelazi i dalje stvaraju prijepor među stanovništvom koje smatra kako je Hrvatska također trebala odavno zatvoriti prijelaze i početi strogo kontrolirati tko sve i gdje ulazi u zemlju. Baranjci su, primjerice, iznimno nezadovoljni tom činjenicom jer na ulazima u Hrvatsku iz pravca Mađarske sada stižu i oni koji ne mogu ući na obližnjem zatvorenom prijelazu sa Srbijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Baranja nije velika i mi svi uglavnom znamo svoje mještane koji rade u inozemstvu, poglavito u Italiji, Njemačkoj, Austriji i Španjolskoj, gdje je broj oboljelih od korone daleko veći. Primijećeno je da su ti ljudi počeli masovno dolaziti kući u Baranju iz tih zemalja a da se uopće ne javljaju ni svom liječniku ni epidemiolozima, nego se neometano kreću selom, među članovima obitelji i mještanima, dolaze u gostione, restorane i među ljude. Upitani zašto nisu u samoizolaciji ti ljudi lažu o tome odakle su došli, kako nama tako i graničnim policajcima koji ih prvi pitaju odakle dolaze. Smatramo da to nije ur edu naspram svih nas i da je to vrlo neodgovorno - kazuju mještani Baranje, među kojima su i neki nezadovoljni ugostitelji koji dobro znaju svoje mještane.

A nezaposlenih Baranjaca koji rade u inozemstvu nije malo. U policiji kažu kako je nemoguće ustanoviti tko je gdje putovao i bio ako na granici ti ljudi ne kažu istinu. U Italiju i Njemačku i druge zemlje EU ide se bez putovnice pa nema žiga koji bi potvrdio ulaz i izlaz iz neke zemlje.

Stoga u policiji apeliraju na odgovornost građana i putnika, na savjesnost i potrebu samoizolacije nakon dolaska iz rizičnih zemalja u okolici. Ipak, ako postoji opravdana sumnja da je u Hrvatsku, pa i Baranju, pristigao netko tko je bolestan, tko ima simptome i tko je možda bio u kontaktu sa oboljelima a ne pridržava se samoizolacije, takve je osobe moguće prijaviti imenom i prezimenom na broj 112 ili pak na e-dojava stranicu.

Sve prijave policija provjerava. Tako je proteklog vikenda samo u Osječko-baranjsku policijsku postaju pristiglo 23 dojave o kršenju samoizolacije. Jedna osoba iz Našica doista je uhvaćena u kršenju samoizolacije i kazneno prijavljena.