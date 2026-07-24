Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'

Hrvatski protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 poletio je u petak ujutro iz Zemunika prema Francuskoj, gdje će pomagati u gašenju velikih požara na jugozapadu zemlje, izvijestio je MORH. Canadair je iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ poletio u 8.05 sati, a u Francusku su upućene dvije posade i popratno zrakoplovno-tehničko osoblje. U misiji sudjeluje ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga RH.

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Francuske vlasti u petak su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, a španjolske su proglasile izvanredno stanje zbog niza požara koji su zaprijetili području oko Madrida i u susjednoj pokrajini Avila.

- Francuska je zatražila aktivaciju mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Uskoro ćemo moći računati na pojačanje dvaju hrvatskih kanadera, dvaju portugalski zrakoplova Air Tractor kao i dvaju helikoptera Black Hawk iz Češke i Slovačke - napisao je Macron u petak na društvenoj platformi X.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

Naredba o potpunoj evakuaciji francuskog poluotoka na Atlantskom oceanu, na kojem su vrijedne nekretnine te je trenutno prepun turista u kampovima i apartmanima, naglašava ozbiljnost požara.

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Pokretanje videa... VIDEO Veliki požar u Francuskoj | Video: 24sata/Reuters

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je zatražio pomoć Europske unije dok se borba protiv požara intenzivira. Naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova donio je ministar obrane Ivan Anušić na temelju odluke Vlade kojom je odobren prelazak hrvatske granice radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu.

Foto: Stephane Mahe

- Naša posada spremna je za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bismo pomogli u borbi s vatrenom stihijom - rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen.

Dodao je da hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara u Hrvatskoj i inozemstvu.

Foto: @johanna_jsg via Instagram

Oružane snage mogu prijeći hrvatsku granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke Vlade i uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike.

Sophie Brocas, dužnosnica nadležna za pokrajinu Nova Akvitanija, u petak je rekla da osobe evakuirane s poluotoka Cap Ferret mogu otići s pristaništima u četirima selima na tom području između sedam i 10 sati. Svi koji su još u tim selima moraju otići ili brodovima ili jedinom cestom koja područje povezuje s ostatkom zemlje, dodala je. Požar je već uništio 8700 hektara te i dalje gori.

Francuska teško pogođena toplinskim valovima

Tri uzastopna toplinska vala su ovog ljeta diljem Europe intenzivirala sušu, smanjila zalihe vode te osušila vegetaciju što je pomoglo šumskim požarima da ove godine unište više tla nego što je godišnji prosjek protekla dva desetljeća, piše Reuters.

Foto: Stephane Mahe

Vrućini se također pripisuju tisuće smrti. Francuska je osobito teško pogođena, a intenzivne vrućine povećavaju pritisak na njen pokušaj da se nosi sa situacijom.

- Naše sigurnosne snage su u stvarnoj borbi protiv šumskih požara. Nacija je s vama - kazao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez u četvrtak navečer.

Pritisak na vatrogasne postrojbe u jugozapadnoj Francuskoj je povećan drugim požarom koji je izbio u četvrtak poslijepodne blizu Biscarosse, svega 40 kilometara južno od Cap Ferreta. Taj požar, koji još uvijek nije pod kontrolom, uništio je 2500 hektara, rekao je u priopćenju Gilles Clavreul, prefekt departmana Landes.

Foto: Manon Cruz

- Vjetrovi pušu, a situacija je i dalje veoma dinamična i nepovoljna - kazao je. Preko 23.000 osoba je evakuirano iz okruga Biscarosse, uglavnom u kampovima i kućama, a evakuiran je dom za starije i nemoćne. Clavreul je zatražio od poljoprivrednika da pomognu spremnicima za vodu.