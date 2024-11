Hrvati također glasuju na ovim američkim izborima: 'Ima ih u obje stranke. Nije me strah...'

Ne raspolažemo s konkretnim podacima o broju američkih Hrvata koji ostvaruju svoja prava kao državljani SAD-a i koji glasuju. Koliko znamo postoji više od 2,5 milijuna Amerikanaca koji mogu tvrditi da imaju nešto hrvatskog nasljeđa, uvjeren sam da će velik broj Hrvata glasati, rekao je za 24sata Edward Pazo, predsjednik Hrvatske bratske zajednice koji je dodao da je i on jutros iskoristio svoje pravo, te glasovao na američkim izborima.

Kako kaže ovaj Amerikanac hrvatskih korijena vjeruje da su Amerikanci spremni dati svoj glas i okončati ovaj izborni ciklus izborom predsjednika i članova Kongresa.

- Izborne kampanje revno su dopirale ne samo do svojih osnovnih birača, već i do onih ljudi koji se možda još nisu odlučili za svog kandidata. Hrvata Amerikanaca ima u obje stranke, demokratskoj i republikanskoj. S izborom oba kandidata, oni će ovisiti o Kongresu da donese programe za koje vjeruju da će biti od koristi najvećem broju Amerikanaca. Vjerujem da je većina građana spremna za završetak izbora. Bio je to dug i produljen ciklus kampanje s događajima koji su se dogodili a koji se prije nisu dogodili - rekao mam je Pazo.

Svjestan je situacije i čitao je o mogućem nasilju nakon samih izbora, ali kako kaže nije ga strah.

- Opasnost o kojoj se govori najvjerojatnije je prenapuhana i preuveličana. Izborna mjesta su uredna, a glasače se poštuje dok glasaju. Mnogi su glasači ranije poslali svoje glasačke listiće. Naša američka demokracija veća je od bilo kojeg pojedinca ili stranke i ostaje najbolji primjer vladavine naroda, za narod i od naroda. Stoga se ne bojim - kaže nam predsjednik Hrvatske bratske zajednice.

Kako je poznato, ankete i brojni stručnjaci pozivaju na vrlo tijesni izborni rezultat. Konačni pobjednik neće se znati dok sve države ne budu mogle prebrojati glasačke listiće u odsutnosti i druge privremene glasačke listiće poput onih Amerikanaca koji služe vojsku u inozemstvu.

- Očekujemo da će naša demokracija preživjeti bez obzira na pobjednika - kaže Pazo, koji nam je opisao sam proces glasanja:

- Oni američki državljani koji su se registrirali za glasovanje kao demokrati, republikanci, neovisni ili "ostali" upućeni su u određeni birački centar kako bi dobili svoj glasački listić. Nakon što birač stigne, u većini slučajeva postoji red birača koji već čekaju. U mom biračkom centru bilo je najmanje pedeset ljudi koji su jutros u 9 sati čekali - kaže i dodaje da nakon toga službenik traži podatke kako bi provjerio jeste li na biračkom spisku.

- Nakon što potpišete svoje ime, dobiva se papirnati glasački listić s nacionalnim kandidatima (predsjednik, potpredsjednik, američki senator, kongresmen) i kandidatima na državnoj razini, ovisno o tome u kojoj državi živite. Od birača se traži da ispune svoj glasački listić, a zatim se on skenira u računalo u svrhu snimanja. Glasovi se zatim prebrojavaju kada istekne službeno vrijeme za izbore - objasnio je Pazo