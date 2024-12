Hrvati u Magdeburgu: 'Vidjeli smo mrtve ljude, to je bio užas'

Bili smo na tom mjestu. Sve je bilo kao i svake godine. Sajam kao sajam. Puno je ljudi bilo jer je bio petak pa su odlučili nakon posla s obitelji otići prošetati i vidjeti što sve ima tamo. Ni u ludilu nije nikome padalo na pamet da bi netko to mogao napraviti. To je užas. Šokirani smo, ispričao nam je bračni par iz Zadra, koji godinama žive u njemačkom Magdeburgu.

Tamo se, naime, muškarac, u petak navečer, automobilom zaletio u posjetitelje na božićnom sajmu tom u središnjem njemačkom gradu. Po posljednjim informacijama, poginulo je najmanje petero ljudi, a više od 200 je ozlijeđeno. Identitet dvoje poginulih nije otkriven, no zasad se zna da je poginulo malo dijete. Napadač je uhićen netom nakon stravičnog čina te nije pružao otpor. Za napad je osumnjičen liječnik, porijeklom iz Saudijske Arabije, koji živi i radi u Bernburgu, gradu južno od Magdeburga, rekao je premijer pokrajine Saska-Anhalt Reiner Haseloff. Vjeruje se da je Saudijac djelovao sam. Tamara Zieschang, državna ministrica unutarnjih poslova, rekla je da je muškarac u Njemačkoj od 2006. i da ima stalni boravak. Sigurnosni izvori rekli su agenciji dpa da je osumnjičenik star oko 50 godina i da nije bio na registriran kao radikalni islamist.

- U prvi mah se čula galama, bilo je jako puno ljudi, moglo je biti svašta, a onda su krenuli vriskovi. To je bilo zastrašujuće. Nismo znali što se zbiva. Uzeli smo djecu i gledali se skloniti. To je bilo vrlo blizu nas, prošli smo tim dijelom. Došao sam na to mjesto. Ljudi su ležali posvuda, krvi je bilo po ulici. Policija i hitna su brzo stigli na teren. Ljudi su počeli bježati, mnogima je pozlilo. Užas, užas... Svašta nam je prolazilo kroz glavu. Mogli smo i mi biti među poginulima. Užasno mi je žao ljudi, ovo je zaista miran grad. Ne sjećam se da je ikad bilo ovakvih problema - govore nam naši sugovornici.

Napadač Taleb al-Abdulmohsen rođen je u saudijskom gradu Hofufu, a u Njemačku je došao 2006. na specijalizaciju iz psihoterapije. Ondje je zatražio azil zbog prijetnji smrću nakon što je napustio islam, a status političke izbjeglice dodijeljen mu je 2016. Živio je u Bernburgu i bio je poznat kao stručnjak za psihijatriju i psihoterapiju. Djelovao je kao aktivist koji je pomagao bivšim muslimanima, posebno ženama, u bijegu iz Saudijske Arabije. Vodio je internetsku stranicu posvećenu informiranju o "rutama bijega" za ljude koji su željeli napustiti Saudijsku Arabiju. Na vrhu stranice stoji natpis: "Moj savjet: nemojte tražiti azil u Njemačkoj".

U objavama na društvenim mrežama je žestoko kritizirao islam i izražavao podršku njemačkoj desničarskoj stranci AfD. Pet dana prije napada dao je intervju za desničarsku platformu RAIR Foundation, u kojem je ustvrdio da Njemačka favorizira sirijske izbjeglice, uključujući islamiste, dok odbija saudijske apostate koji bježe od šerijatskih smrtnih kazni. U tom intervjuu naveo je da "samo 70 posto saudijskih građana dobiva azil, dok je ta brojka za sirijske građane 99,8 posto".

- Imali smo u planu za praznike vratiti se u Hrvatsku. Sad razmišljamo što ćemo, u velikom smo šoku - zaključili su naši sugovornici.