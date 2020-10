Hrvati u Nici: 'U strahu smo, ne izlazimo iz svojih kuća, a škole i crkve su zbog napada zatvorili'

Napad je uslijedio u trenutku kada se Francuska još uvijek oporavlja od ubojstva gimnazijskog profesora Samuela Patyja, kojeg je mladić (18) čečenskog ubio zbog pokazivanja karikature proroka Muhameda

<p>Jako je puno policije na ulicama, u velikom smo strahu. Ja sam jutros održao misu, a nakon što sam je završio telefon mi nije prestajao zvoniti. Zvali su me moji Hrvati župljani u strahu da se meni nije nešto dogodilo. Ovo je velika tragedija, rekao nam je velečasni <strong>Stjepan Čukman </strong>iz Hrvatske katoličke misije u Nici. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Naime, zaredali su se teroristički napadi u Francuskoj. Najmanje su tri čovjeka su ubijena, a nekoliko ih je izbodeno u napadu nožem koji je bio u Nici, u Francuskoj. Do napada je došlo u blizini crkve Notre-Dame u četvrtak u ranim jutarnjim satima.</p><p>Izvor u policiji je rekao da je ženi odrubljena glava, a istu informaciju prenijela je i političarka Marine Le Pen. Le Figaro javlja da su od troje ubijenih dvije žene. Tijelo jedne žene pronađeno je zaklano u crkvi. Od ozljeda je preminuo i muškarac kojega je napadač više puta izbo nožem.</p><p>Drugi napad se desio u četvrtak oko 11 sati u Avignonu. Muškarac naoružan nožem napao je grupu policajaca koji su patrolirali ulicama Avignona u Francuskoj. Policajci su ubili napadača. Mediji javljaju da je i taj napadač vikao "Allahu Akbar".</p><p>U francuskom konzulatu u Jeddi u Saudijskoj Arabiji uhićen je napadač nakon što je nožem nasrnuo na čuvara i izbo ga. Francusko veleposlanstvo u Rijadu priopćilo je da je ozlijeđeni čuvar prevezen u bolnicu te da nije u životnoj opasnosti.</p><p>- Po mojim informacija nitko od Hrvata nije stradao ili je ozlijeđen. Čuo sam se s mnogima, svi su na sigurnom. Vojska je na ulicama, a gradonačelnik je zatvorio sve škole i crkve zbog napada, čak je i pošta danas zatvorena. Nije nam svejedno, bojimo se za život. U toj sam crkvi bio u ponedjeljak kratko se pomolio, a i Hrvati prolaze onuda. Hvala Bogu da nije nedjelja, katastrofa bi bila daleko veća - u dahu nam je rekao vlč. Čukman i nadodao da su duge cijevi već mjesecima na ulicama. </p><p>- Baš u tom kvartu su uvijek specijalci i policija, ali se nije mogao spriječiti napad. Mladi životi su ugašeni. Bojim se da je ovo samo početak - rekao je vlč. Čukman. </p><p>Razgovarali smo i s nekoliko drugih Hrvata koji žive i rade u Nici i svi su nam rekli da su u strahu. </p><p>- Već godinama postoji problem koji se nije rješavao. Manjih sukoba je uvijek bilo, ali ovo je tragedija. Još su nam vruće glave pa ne želim puno govoriti da ne bih požalio - drhtavim nam je glasom rekao jedan Hrvat koji je u Francuskoj više od 15 godina. </p><p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Gerard Darmain</strong> sazvao je hitni sastanak kako bi se procijenila sigurnosna situacija i rasporedile krizne jedinice. Do napada je došlo samo jedan dan nakon što je francuski ministar unutarnjih poslova upozorio da je teroristička prijetnja u zemlji vrlo velika. </p><p>Napad je uslijedio u trenutku kada se Francuska još uvijek oporavlja od stravičnog ubojstva gimnazijskog profesora <strong>Samuela Patyja,</strong> kojeg je mladić (18) čečenskog podrijetla također dekapitirao nakon što je profesor učenicima pokazivao karikature proroka Muhameda.</p><p>Za sada se ne zna motiv napada u Nici niti ima li ikakve veze s karikaturama proroka Muhameda koje muslimani smatraju svetogrđem.</p>