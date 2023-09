Hrvati u razorenom Marakešu: 'Dimnjak je pao na mene, skoro me ubio. Uspjeli smo se spasiti'

Žena me probudila da je potres, ja sam spavao dubokim snom. Kod ovog sam potresa imao puni gori osjećaj nego u Zagrebu, puno gori. Kad me žena probudila, prašina je bila svuda, a onda je pao i dimnjak, dosta nezgodna situacija. Mene potresi prate kao vjerni psi pa sam valjda već izdresiran na to. Bio sam u krevetu, spavali smo i onda je počelo. Ovdje je bio žestok potres. Ja sam u starom dijelu Marakeša gdje su stare zgrade, meni je pao dimnjak, skoro me ubio, ali čovjek, eto, ima sreće, govore nam Drago i Sonja, Hrvati s Ugljana, koji godinama žive u Maroku.

Veliki potres, koji je pogodio ovu afričku zemlju, zatekao ih je dok su spavali u svojoj kući.

- Dimnjaci su se kao u Zagrebu srušili, pale su vaze, ima pukotina. Meni je dimnjak pao, ruku mi je ozlijedio. Dobro da smo živi od tog dimnjaka, opasno je baš bilo. Sada metemo, čistimo, trebam isprazniti bazen gdje je pao dimnjak. Imamo dosta posla. Djeca nisu s nama, jedan je u Zagrebu, jedan na otoku, s nama su dva psa - Toto i Maja. Psi su super, ali nije nam bilo ugodno - u dahu nam govori Drago.

Foto: čitatelj/24sata

- Nije me strah novih potresa, tu smo, nemamo što, ostajemo tu, imamo posla sve što je uništeno renovirati. Inače se bavimo turizmom. U gradu ima oštećenih zgrada, ima napuklih zidova, a stari dio grada - Medina je izgrađena prije 100 godina. Nema puno armiranog betona pa i manji potres može uzrokovati velika oštećenja. Generalno smo dobro prošli. Mislio sam da mi je slomljena ruka, ako mi bude oteklo, onda ću morati otići u bolnicu - zaključio je Drago te nastavio čistiti krhotine u svojoj kući.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, rekao je da je u Maroku samo jedan čovjek lakše ozlijeđen.

- U Maroku se nalazi 30 stalno rezidentnih hrvatskih državljana, a znamo i za 11 turista koji su bili u blizini epicentra - oni su svi dobro, kao i pet studenata koji su srećom dva dana prije potresa otišli u Casablancu, i oni su sigurno. Imamo samo informaciju da je jedan hrvatski državljanin lakše ozlijeđen, ali lakše znači da nije ni hospitaliziran već se radi o lakšoj povredi ruke - rekao je Radman.

Snažan potres pogodio je marokanske planine Visoki Atlas kasno u petak, usmrtivši najmanje 800 ljudi, uništivši zgrade i natjeravši stanovnike velikih gradova u bijeg iz svojih domova, izvijestila je državna televizija.