Hrvati u svemiru: Prvi hrvatski satelit Crocube leti u svemir i to na raketi Falcon 9 Elona Muska

Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda, biti će poruka koju će hrvatski satelit Crocube, emitirati ako danas sleti u svemir. Opomena Antuna Branka Šimića će tako dodati svečani štih ovom povijesnom danu za Hrvatsku. Naime, Hrvatska bi danas trebala postati dio elitnog svemirskog kluba zahvaljujući lansiranju svog prvog satelita - CroCube, u 12:34 sati po lokalnom vremenu. Ovaj povijesni trenutak odvijat će se putem SpaceX Bandwagon 2 misije, s polazištem iz baze SFB Vandenberg u Kaliforniji. Malen, ali moćan nanosatelit težak jedan kilogram, letjet će na raketi Falcon 9, tvrtke SpaceX Elona Muska.

- Dan je turbulentan, u pripremama smo, spremamo i jedno iznenađenje za sam doček u Muzeju Nikola Tesla gdje imamo organizirano timsko praćenje lansiranja - rekla je Daniela Jović, začetnica CroCube programa. CroCube bi danas, nakon dvije odgode zbog tehničkih problema, napokon trebao dočekati svoje putovanje u nisku Zemljinu orbitu.

Vremenske prilike su ključne

- Nadamo se da više neće biti odgoda, iako, nikad se ne zna. Sve je još moguće, ipak je to svemir. Ove ranije odgode su bile naređene od strane Spacex-a zbog tehničkih problema, a li oni nisu imali veze s nama. SpaceX ima mogućnost zaustavljanja rakete čak i kad je odbrojavanje na nuli, tako da ćemo biti sigurni tek kad se doslovno odlijepi od poda - rekla je Jović. Dodala je da prepreka uvijek mogu biti vremenske prilike, osobito utjecaj vjetrova i drugih atmosferskih pojava. Tvrtka Elona Muska zadnju će provjeru izvršiti samo deset minuta prije samog polijetanja.

- Mi smo u komunikaciji s našim posrednikom koji surađuje sa SpaceX-om i danas smo tek dobili sve informacije o putanji satelita. Puni smo nade da će sve biti dobro i da će se naša kockica javiti iz orbite. Glavni razlog za odabir Falcona 9 bila je sigurnost, jer se Falcon 9 dosad pokazao kao vrlo siguran bus za svemir - kaže Jović. CroCube u svemiru će koristiti najnovije tehnologije.

- Tu je i taj tehnološki eksperiment AstroTron 1000. Dakle on ima jedan svoj prozorček kroz koji njemu ulazi svjetlost i on će raditi očitanje nekakvog svjetla i šumova iz svemira - rekla je Danijela i dodala kako bi sakupljeni podatci jednog dana mogli poslužiti baš svima.

- I mi se nadamo da će svi ti podaci služiti apsolutno svima, bile to fotografije ili nekakvo zdravstveno stanje satelita, da analiziramo, da studenti pišu radove, to je jedna inspiracija, to je naš prvi iskorak u svemirsko doba - poručila je znanstvenica. Važno je naglasiti i da se radi o doista hrvatskom satelitu za kojega je većina dijelova rađena u Hrvatskoj.