Hrvati u Zambiji vjerojatno ne izlaze danas pred sud. Ne zna se ni hoće li ročište biti sutra

Hrvati u Zambiji trebali su danas ujutro biti ponovno izvedeni pred zambijski sud u Ndoli, međutim kako doznajemo od zambijske novinarke koja je upravo na sudu, rečeno joj je da danas neće biti ročišta nego da će se isto prebaciti za sutra ili idući tjedan, još nije poznato kad točno.

Rekla nam je i da se čula s njihovim odvjetnikom Kelvinom Silwimbom.

- On mi je rekao da nije primio nikakve informacije od zatvora u Ndoli u kojem se nalaze Hrvati, a koji mu javlja kad trebaju pred sud - rekla nam je.

Evo što su nam jučer rekle zambijske vlasti

Podsjetimo, kako nam je jučer glasnogovornik zambijske imigracijske službe Namati H. Nshinka poslao priopćenje u kojem je stajalo kako bi danas trebali biti izvedeni pred sud.

- Odjel za useljeništvo ponovno je uhitio osmero hrvatskih državljana D. M., N. M., S. Z., A. I. S., L. P., A. P., N. K. i I. K. nakon slučaja u kojemu ih se tereti da su pokušali trgovati s četvero kongoanske djece u dobi između jedne i tri godine, a čiji je slučaj prekinut 6. veljače 2023. Hrvate su 7. veljače 2023. ponovno uhitili imigracijski službenici i pritvorili te čekaju kazneni progon na temelju obnovljenih optužbi, koje su još povezane s pokušajem trgovine djecom. Vjerojatno će se ponovno pojaviti pred sudom 9. veljače 2023. - stoji u priopćenju zambijskog odjela za useljeništvo koje nam je poslao njihov glasnogovornik Namati H. Nshinka.

Hrvati se nalaze u teškom psihičkom i fizičkom stanju, uplašeni, iscrpljeni, a neki od njih i bolesni.

Od izvora u Zambiji doznajemo da dvoje od osmero uhićenih imaju malariju, a dvoje su je preboljeli tijekom boravka u Zambiji. Ono kratko vrijeme koje su boravili u privatnom smještaju, na tajnoj lokaciji, imali su pomoć lokalnog stanovništva koje im je donosilo hranu, vodu i lijekove, bez kojih su sad ostali. Nemaju ih uz sebe u zatvoru jer nisu očekivali da će biti ponovno uhićeni i zatvoreni.

U teškom su stanju

Kako doznajemo od obitelji uhićenih Hrvata, oni su u utorak spakirali stvari i krenuli na aerodrom kako bi uhvatili let za Hrvatsku, koji im je dan ranije bukiran nakon što ih je sudac po zahtjevu zambijskog javnog tužitelja pustio na slobodu. Uz to, obaviješteni su da u roku od 48 sati moraju napustiti zemlju. No umjesto da su napustili zemlju, ponovno su uhićeni od strane zambijske imigracijske službe, koja im je oduzela putovnice i odvela ih u isti zatvoru u kojemu su ranije proveli 48 dana. Obitelji uhićenih su izvan sebe, potpuno su izbezumljeni od straha i neizvjesnosti što će biti s njihovim najmilijima.

Nakon što je sudac u ponedjeljak donio odluku da ih pušta na slobodu jer su isto zatražile zambijske vlasti preko javnog tužitelja, s velikim iščekivanjem i veseljem su čekali da se njihove obitelji napokon vrate iz Zambije u kojoj su već više od dva mjeseca, i to u izrazito teškim uvjetima. Ponovno se nalaze u katastrofalnim uvjetima zambijskog zatvora.

- Kad su stigli na aerodrom i kad su vidjeli da se oko njih okuplja policija, brzo su nam se javili. Uzeli su im putovnice, njihove dokumente o deportaciji i mobitele. Za sat, dva poslali su poruke da će im uzeti mobitele i da će opet u zatvor. Izbezumljeni su i u strahu za živote, znaju što ih čeka, znaju kakvi su uvjeti u zatvoru. Više od polovice zatvorenika je pozitivno na HIV, brojni zatvorenici imaju malariju, kolaju razni virusi. Žene su u zatvorima drugačije tretirane od muškaraca. Njih četiri spavale su na podu s 50-ak žena koje su bile u zatvoru. Tekuće vode u zatvoru nema, voda koju su dobivali za piće upitne je kvalitete. Za hranu su im davali u principu samo neko brašno pomiješano s vodom. Žene u zatvoru imaju gori tretman od muškaraca. Jedna od zatvorenica u zatvoru tri godine čeka ročište, a uhićena je radi konzumiranja marihuane - doznajemo od obitelji uhićenih Hrvata.

Tjedan dana nisu dobili ni četkice za zube, a kad su im napokon stigle, dobili su samo dvije.

- Njima treba terapija, potrošili su je. Jako se brinemo za njih. Zaprepašteni smo ponovnim uhićenjem. Toliko smo se veselili što nam se vraćaju doma i onda odjednom stiže vijest o uhićenju, zavladao je muk. Još ne možemo doći k sebi. Bojimo se za njih, za svoju djecu, za djecu koju su posvojili. Treba im hitna pomoć - očajno nam kažu članovi obitelji.

