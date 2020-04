Hrvati zatočeni u St. Antonu: 'Napokon! Večeras smo doma!'

Ne možemo vjerovati da je napokon došao i taj dan. Večeras smo u Hrvatskoj, no ne znam točno kad, priča nam Ivan Janković koji je radio u St. Antonu kao sezonski radnik, no zbog pandemije korona virusa, u njemu je ostao zatočen.

Hrvati koji su radili u austrijskom skijalištu u St. Anton kazali su nam ranije kako su iz mjesta već bili otišli Nizozemci, Englezi, Šveđani, a organiziran je i povratak Mađara, Nijemaca i Talijana. Nije im bilo jasno zašto i Hrvate ne vraćaju, no danas je, kako nam javlja, počelo ukrcavanje u buseve.

Foto: Privatna arhiva On i kolege iz Hrvatske u radili su u jednom od hotela na skijalištu u mjestu St. Anton no austrijske vlasti u borbi protiv širenja korona virusa saveznu zemlju Tirol stavile su pod karantenu.

Ivan nam je ranije ispričao kako su im dan nakon proglašenja karantene otkazani ugovori o radu.

Foto: Privatna arhiva

- Prihvatili smo situaciju da moramo odraditi dva tjedna karantene. Ona je završila u petak, no lokalni krizni stožer odredio da će ona trajati dodatna dva tjedna. Kolege i ja nemamo nikakve simptome bolesti i samo želimo ići doma. Hotel u kojem smo radili osigurao nam je smještaj, za prve tjedne karantene i nešto hrane no sve ostalo podmirujemo sami. Ostanemo li predugo ovdje to će nam biti samo trošak. Mi smo na skijalištu, gdje su cijene puno veće nego u ostatku zemlje - ispričao nam je Ivan.

Tijekom vikenda u zemlju se vraća oko 300 naših građana

Foto: Privatna arhiva Od izbijanja krize koronavirusa u Hrvatsku je uz pomoć diplomatsko-konzularnih predstavništva vraćeno 893 Hrvata. Od njih je 564 naših građana došlo iz trećih zemalja: Indije, Dubaija, Maroka, Perua i drugih zemalja. U subotu navečer izvanrednim komercijalnim repatrijacijskim letovima Croatia Airlinesa iz Portugala, Španjolske, Italije i Švedske u Zagreb stiglo je ukupno 155 putnika, većinom Hrvata i nekoliko državljana Slovenije, BiH i Crne Gore. U zračnoj luci su ih pregledali i odredili tko treba u karantenu ili samoizolaciju,.

U nedjelju je planiran dolazak još 37 Hrvata katamaranom iz Ancone u Zadar, a u šest autobusa iz Tirola stiže i njih 115.

Ministarstvo vanjskih poslova putnicima je poslalo zaštitne maske i rukavice, a na letu će morati poštivati pravilo socijalne distance.

- U trenutku kad dođu u zemlju oni podliježu mjerama Nacionalnog stožera. Tu prije svega mislim na hrvatsku graničnu policiju, sanitarnu inspekciju i epidemiologe koji će utvrditi koje su kategorije za karantenu, samoizolaciju, oni će izdavati ta rješenja - izvijestio je ministar Gordan Grlić Radman.

Napomenuo je da su u dosadašnjim repatrijacijama pomogle vlade Slovenije, Mađarske, Austrije i Italije.

- Upravo je ova situacija pokazala koliko smo solidarni i koliko možemo zajedno učiniti. Kad djelujete sami, ne možete puno napraviti nego morate to činiti u suradnji s drugima - rekao je.

Kad prođe ova kriza, onda ćemo se pitati kako smo se ponašali, ne samo kao članica EU-a, već i kao ljudi. zaključio je ministar vanjskih poslova.