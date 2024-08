Hrvati zbog otkazanih letova zapeli na Madeiri: 'Do daljnjeg ne znamo kad bi mogli otići...'

Putnici su bijesni nakon što su desetci letova otkazani u zračnoj luci u Madeiri. Vrijeme je jučer uzelo danak te je zbog jakih vjetrova došlo do više od 23 otkazivanja. Dio putnika ostao je čekati, a spavali su po podu na aerodromu...

Iz portugalske Madeire nam se javio i par iz Hrvatske, koji je tamo zaglavio na medenom mjesecu, a letjeti su trebali sa kompanijom Iberia.

- Mi smo bukirali let iz Madeire za Porto i onda smo iz Porta trebali letjeti za Sevillu. U Sevillu smo trebali stići jučer oko 16 sati, ali taj let se otkazao i onda smo uspjeli bukirati drugi let, koji je trebao ići iz Madeire do Madrida, ali je i on otkazan. Tako nam je osim letova propao i smještaj u Madridu, kojeg smo zbog kasnog otkazivanja morali platiti u punoj cijeni. Također smo morali pootkazivati noćenja u Sevilli gdje smo planirali ostati još koji dan jer kako je krenulo s ovim letovima pitanje je hoćemo li uopće stići tamo. Upitni su nam i letovi za Hrvatsku jer ako ne krenemo na vrijeme da stignemo u Madrid pada nam sve u vodu. Ne znam kako će nam refundirati sve to jer se već nakupilo troškova. Zbog njihovog manjka informacija i komplikacija upropastili su nam pet noćenja u Sevilli, let do Seville i let za Hrvatsku. Upropastili su nam praktički pola medenog mjeseca - kaže nam čitatelj, koji je noć također probdio na aerodromu.

Iako su im rekli da vjetar i inače zna stvarati probleme pilotima, drugi su letovi danas išli normalno.

- Rekli su nam da nekad tu zna biti problema zbog vremena pa dolaze posebni piloti eksperti koji znaju tu sletjet jer je dosta nezgodna luka za slijetanje, ali danas us svi normalni letjeli i uzlijetali, jučer isto jedino neki nisu htjeli riskirati. Pretpostavljam da se naš pilot jučer nije osjećao dovoljno spremnim da leti po takvom vremenu jer je ranije jedva sletio s drugim letom i onda nije htio nastaviti. Ljudi koji su se u četvrtak našli u istoj situaciji njima je organiziran naknadni let tako da bi bilo logično da smo ga i mi danas dobili, ali nismo i nećemo ga dobiti ni sutra ni prekosutra izgleda, ne znaju ni hoće li ga poslat uopće jer su svi puni - dodaje.

Kaže kako su im iz kompanije rekli pokriti 100 eura troškova za smještaj po osobi međutim svi su dostupni smještaji skuplji od toga.

- Uspjeli smo naći smještaj blizu aerodroma za 260 eura noć. Nadamo se da će nam to pokriti. S aerodroma su nam rekli da čuvamo račune od svega da bi nam trebali po zakonu sve refundirat i hranu i prijevoz i smještaj. Mi ih svakako nećemo čekati, jedino ako sutra jave. Tražit ćemo bilo koji drugi let do kopna - govori čitatelj.

Dodaje kako trenutno još puše, ali avioni stalno prolaze.

- Poslali su sad navodno da imaju neki kvar. Sve informacije koje dobivamo su na španjolskom pa nam je teško shvatiti o čemu se uopće radi. Danas je ista ta kompanija je imala let u 12:15 za Madrid, Barcelonu i Bilbao i svi su letjeli, a nama ne žele poslati avion i drže nas u neizvjesnosti. Svi Španjolci s kojima smo tu su bijesni i zovu ambasade svoje, kontaktiraju medije - rekao nam je.