Hrvatica iz New Yorka: 'Ovu obavijest sam dobila na mobitel nakon potresa. Ovdje su rijetki'

Osjetila sam potres kad sam bila u automobilu koji se odjednom počeo tresti. Nisam znala što se događa dok me prijateljica nije nazvala i rekla da je potres. Rekla je da joj se tresao krevet, tek tada sam shvatila što se događa. Bilo je strašno! Odmah sam zvala dečka koji živi u Bronxu. I on je također je osjetio potres. Potresi ovdje nisu učestali, iznenađena sam i strah me. Majka me zvala sva u strahu i pitala kako sam, rekla je za 24sata Briana koja živi i radi u New Yorku.

- Ja sam bila ovdje na poslu, nisam osjetila kako sam bila u pokretu. Zvala me sestra, rekla je da se zgrada tresla, djeca plakala…

Bilo je strašno jako - rekla nam je Alia iz New Yorka.

Podsjetimo, u petak u 10:23 po lokalnom vremenu potres magnitude 4,7 pogodio je New Jersey u SAD-u. Za sada nema informacije o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, a prema EMSC-u nema straha od tsunamija.

Sofia iz Queensa je za 24sata rekla da je osjetila potres, da je bilo strašljivo s obzirom da ovdje nikad nema potresa.

-Trajalo je par sekundi i bila sam izbezumljena - rekla nam je.

U New Yorku, potresi su rijetka pojava, stoga je nedavni potres izazvao znatnu zabrinutost među stanovnicima grada. Nakon podrhtavanja tla, stanovnici su primili hitnu poruku upozorenja da se ozlijeđeni jave na 911.

Zbog potresa su u SAD-u otkazani i neki letovi.