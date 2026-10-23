Hrvatica koja živi kraj buktinje: 'Vidimo vatrogasce kako neprestano dolaze...'

Mi živimo u Berchtesgadenu i s naše terase možemo vidjeti požar koji je izbio gore na planini, rekla je čitateljica 24sata koja je opisala stanje na terenu.

Podsjetimo, U petak kasno navečer izbio je veliki požar u Kehlsteinhausu (Orlovo gnijezdo) u Berchtesgadenu. Hitne službe su na terenu i bore se sa buktinjom.

- Vidimo vatrogasna vozila neprestano odlaze prema gore, prema mjestu požara. Iz Berchtesgadena se požar također vidi, a kada se približimo mjestu s kojeg se pruža bolji pogled, vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan - rekla nam je čitateljica.

Dodaje i kako je vatrogascima pristup objektu vrlo otežan zbog zahtjevne planinske ceste. Prema prvim informacijama trenutku požara nitko nije bio u zgradi.

Uzrok požara za sada nije poznat. Kehlsteinhaus, poznat i kao Orlovo gnijezdo, planinsko je zdanje smješteno na vrhu Kehlstein, na visini od oko 1834 metra, iznad bavarskog mjesta Berchtesgaden u Njemačkoj.

Izgrađeno je 1938. godine kao reprezentativno mjesto za sastanke i primanje gostiju nacističkog vodstva, a projekt je bio povezan s 50. rođendanom Adolfa Hitlera.

Do zdanja vodi zahtjevna planinska cesta, a posljednji dio puta prolazi kroz tunel uklesan u stijenu i posebnim dizalom koje se uspinje kroz planinu. Iako se često povezuje s Hitlerom, on je ondje boravio relativno rijetko, a objekt nije bio njegovo glavno sjedište.

Danas je Kehlsteinhaus turistička atrakcija s panoramskim pogledom na Alpe, ali i povijesno mjesto koje podsjeća na propagandu, arhitekturu i političku moć nacističkog režima.