Hrvatica otkrila bizarne želje gostiju luksuzne jahte, što sve mora raditi i kolike su napojnice

Hrvatica Maria Drežančić je za rubriku Putovanja britanskog DailyMaila otkrila kako izgleda život brodske stjuardese na luksuznoj superjahti.

- Jedan gost je tražio kokošja jaja, ali isključivo od kokoši koje jedu samo crve. Naime, želio je maksimalnu količinu proteina u jajima- rekla je objašnjavajući neobične zahtjeve bogataša koji iznajmljuju plovila.

Martina radi na jahti M/Y Freedom, dugačkoj 48 metara, na koju stane do 22 ljudi. Jahta plovi isključivo po Jadranu, a posjeduje kino dvoranu, teretanu, bazen. Troškovi najma kreću se između 80.000 i 100.000 eura tjedno.

- Ponekad gosti žele stvari koje ne možete ni zamisliti. Uglavnom im ispunimo želju, ali ako ne, uvijek pronađemo alternativno rješenje.

Kao stjuardesa na jahti radi već dvije godine i tvrdi da je riječ o poslu koji zahtijeva vojničku disciplinu.

- Tko se ne pridržava pravila, mora napustiti brod. Od samog početka meni je jasno što se očekuje. Nema mjesta za "ali". Postoji samo jedan način na koji se stvari obavljaju. I vjerujte mi, isprobala sam sve načine - ispričala je.

Zbog stroge discipline na kojoj inzistira dobila je nadimak 'Hitler'.

- Ja sam doista jako stroga. Ali to je jedini ispravan način. Ako svatko odrađuje svoj posao kako treba, funkcioniramo kao švicarski sat. Nema provjeravanja, ponavljanja i gubljenja vremena bez razloga. I svaki član posade mora biti u stanju napraviti sve što je potrebno.

Objasnila je što sve podrazumijeva njezin posao.

- Naporno radno vrijeme i puno čišćenja. Čistimo stvari koje su već čiste. Moj radni dan traje minimalno 16 sati. Obično se budimo oko 6.30 ujutro, moramo biti spremni poslužiti doručak u 7.30, a on ponekad traje do 11 sati. Nakon što počistimo stol i pripremimo ručak, a to je obično između 13 i 15 sati, možda ugrabimo nešto slobodnog vremena dok gosti plivaju.

- Ipak, najčešće se ima nešto za odraditi, od punjenja hladnjaka do čišćenja otisaka prstiju, provjere gostiju, organizacije pranja rublja i slično. Kasnije s chefom prolazimo kroz jelovnik, uvijek ostavljajući mogućnost za posebne zahtjeve.

- U 18 sati se presvlačimo u noćnu uniformu, počinjemo posluživati koktele i pripremati se za večeru, koja se često pretvori u zabavu sve do dva ujutro.

Za nju su, kaže, ljubavne afere na brodu potpuno neprihvatljive.

- Možete biti pristojni, prijateljski raspoloženi, ali uvijek svjesni granice koju ne smijete prijeći! Romansa bi mogla utjecati na radnu atmosferu. Primjerice, ako otpustite jednog člana posade, otići će i njegov dečko ili cura. U ovom se poslu ne preporučuje se gubitak dvoje radnika, pogotovo u špici sezone!

Najteži dio posla za Martinu jest stvoriti dobar tim.

- Nije lako pronaći 12 ljudi koji se dobro slažu i bez problema rade jedni s drugima. Minimalno šest mjeseci živite jedni s drugima. Moram prepoznati kako se ponašati prema svakome od njih.

Posao stjuardese na jahti je izuzetno zahtjevan i iscrpljujući, no nagrada može biti ogromna.

- Najveća napojnica koju sam dobila bila je 10.000 eura u gotovini! I inače sam dobila puno darova - ispričala je Martina

