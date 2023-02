Hrvatica u Turskoj: 'Bojim se da će biti puno više žrtava. Cijela situacija je strašna, ljuta sam!'

Sjedimo pred televizorom i plačemo. Uvijek sam mislila da je pakao kao u Danteovim knjigama, u Božanstvenoj komediji, ali sad znam da je to kad se dogodi veliki potres koji prati i hladnoća. Bilo je 4 ujutro, svi su spavali. Danas su izvlačili malu djecu s jorganima koju je potres zatekao na spavanju, govori nam potresena Ana Dumančić Acar (41), Zadranka s turskom adresom u Denizli, gradu u zapadnom dijelu zemlje. Poznata prevoditeljica mjesec dana živi u Zagrebu, mjesec u Turskoj gdje ju je baš zatekao potres.

- Ustvari, probudio me udar koji nije bio toliko jak. Počeli su nas zvati ljudi, čak iz SAD-a jer su oni druga vremenska zona pa su odmah reagirali i provjeravali jesmo li dobro- ispričala nam je Ana koja se zbog koncerta u Tursku vratila u subotu, večernjim letom. Njezin suprug Feridun Acar jedan je od najcjenjih svjetskim neurokirurga,radi u privatnoj bolnici i s Anom je u braku punih osam godina. Čim je čuo vijesti koje su zadesile njegove sunarodnjake, stavio se na raspolaganje.

- Avion pun liječnika svih specijalnosti otišao je pomoći, no ni oni ne mogu ništa napraviti ako ih ne izvuku. Snijeg non stop pada, temperatura noću je - 7, a uvjeti za preživljavanje su ravni nuli - objašnjava Ana koja skoro ni sama još ne vjeruje što se dogodilo. Sa suprugom živi u gradu 500-tinjak kilometara udaljenom od epicentra. Područje pogođeno potresom veliko je kao nekoliko Hrvatskih, a na njemu živi 13 milijuna ljudi. Procijenjuje se kako je sa zemljom sravljeno 10 tisuća stambenih zgrada. No, ipak vjeruje da će se i ova katastrofa prevladati.

- Ako ima nešto što sam naučila o Turskoj je milosrđe. Ovdje nitko neće propasti, ovdje se ljudi ne ostavljaju na milost i ne milost, iako moj suprug strahuje da su mnogi umrli od hipotermije jer se do njih nije moglo doći. Pomoć jednostavno nije stigla na vrijeme. No, barem su svima preživjelima vrata otvorena u bilo kojem dijelu zemlje- kazuje Ana. Dok se čeka međunarodna pomoć sve raspoložive snage pohitale su u regiju razorenu potresom.

- Vlast je organizacijski kompletno zakazala. Morate znati da je Turska ogromna država s velikim resursima i nije reagirala odmah, a znamo svi da su se srušile zgrade, da je užasno hladno i snijeg neprestano pada. Od potresa su se raspali aerodromi, ceste, srušile su se zgrade policije i civilne zaštite. Ništa ne funkcionira. Područje pogođeno potresom toliko je veliko da nitko nije došao prvih 10 sati, a u potresu je svaka sekunda bitna – govori Ana koja danima nije spavala.

Dodaje da su stanovnici Turske očajni, ne vjeruju vlastima i protesitraju ispred državnih uprava.

- Jako me ljuti jer se unesrećenima ne pomaže kako bi trebalo, a najstrašnija mi je pomisao da će biti puno više žrtava za koje ćemo i znati, ali se neće objaviti - kazuje Ana te dodaje da imaju prijatelje u području pogođenom potresima, a kolege njezinog supruga ne mogu raditi jer se srušila bolnica.

Vijesti koje stižu su katastrofalne. Brojka smrtno stradalih veća je od pet tisuća ljudi, no tu se zasigurno neće zaustaviti.

- Bojim se da je za mnoge prekrasno. To je takva strašna humanitarna kriza već sada, a tek je zapravo počelo. Ljudi traže po društvenim mrežama svoje članove obitelji koji im se nisu javili - govori Ana. Povratak u Zagreb, kaže, ne planira, svi aerodromi su zakrčeni, sva djeca žele ići kući i pomoći u voolntiranju.

- Sve je nadrealno. Proglašeno je i sedam dana žalosti, škole ne rade do 13. veljače, sve što nije presudno za život, poput kozmetičkih salona, restorana i kafića je zatvoreno. No zato su otvoreni svi hoteli, pa i luksuzni i stavljeni na raspolaganje ljudima iz regija pogođenih potresom – rekla je na kraju Ana.

