Hrvatici ubio kćer: 'Doživotna kazna je dobra, to zaslužuje'

Ali K. (44) dobio je doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva Georgine Krüger, kćeri Hrvatice koja živi u Njemačkoj. Presuda je Aliju izrečena sredinom ožujka u Berlinu, a tijelo djevojke dosad nije pronađeno.

- Djevojku je silovao, a onda ju je zadavio kako bi to prikrio - rekao je sudac Michael Mattern. Ali K. je cijelo vrijeme procesa šutio i nije pokazivao nikakve osjećaje. Budući da nema tijela, presuda se temeljila na iskazu koji je on dao prikrivenom istražitelju 2018. godine.

- Optuženi je tada istražitelju rekao da Georgine izgleda kao manekenka te da je zgodna i da je lud za njom - rekao je sudac Michael Mattern i nastavio:

- Stiskao joj je grlo i rekao da su ga boljele ruke te da je to trajalo oko pet minuta. Nakon toga je stavio tijelo u tepih i bacio ga u smeće. Kada je sreo majku ubijene pomislio je kako je sve to bilo radit tih pet minuta i da ga je vrag na to natjerao - rekao je sudac. Na dan nestanka Georgine je imala kasting za ulogu u seriji.

- Djevojka je govorila kako želi postati glumica - rekao je sudac. Aijev branitelj je tražio oslobađajuću presudu.

- Zadovoljna sam s kaznom. Doživotan zatvor, to je dobra kazna za to što je napravio mojoj kćeri. On nikada više ne smije izaći na sunce - rekla je nakon izricanja presude majka Vesna, piše BZ-Berlin.

Podsjetimo, Georgine Krüger je nestala u rujnu 2006. godine. Odvjetništvo je Alija (44) teretilo da je tada 14-godišnju Georgine presreo dok se vraćala iz škole te da ju zatvorio u podrum svojeg doma u Berlin-Moabitu. Tukao ju je dok nije izgubila svijest te silovao. Bojao se da ga ne otkriju pa je djevojku zadavio i sakrio njezino mrtvo tijelo.