Silovao pa ubio kćer Hrvatice u Njemačkoj: Tijelo još nisu našli

Gotovo 13 godina nakon nestanka Georgine Krüger počinje suđenje optuženom Aliju K. (44) za silovanje i ubojstvo djevojke.

Proces počinje 31. srpnja na sudu u Berlinu. Predviđeno je 25 ročišta do 1. studenog. Misteriozni nestanak djevojke bio je godinama jedan od najpoznatijih slučajeva nestalih osoba u Njemačkoj.

Odvjetništvo muškarca (44) tereti da je tada 14-godišnju Georgine u rujnu 2006. godine presreo djevojku dok se vraćala iz škole te da ju zatvorio u podrum svojeg doma u Berlin-Moabitu. Tukao ju je dok nije izgubila svijest te silovao. Bojao se da ga ne otkriju pa je djevojku zadavio i sakrio njezino mrtvo tijelo.

Iako policija godinama traži Georgine, ona do danas nije pronađena. Optuženi je otac troje djece, a od prosinca 2018. godine je u pritvoru. On tvrdi kako nije kriv. Još 2013. je dobio kaznu od godinu i osam mjeseci zbog seksualnog uznemiravanja djevojke u podrumu. Vezano uz slučaj Georgine Krüger policija ga je počela istraživati 2017. godine. Navodno je prikrivenom istražitelju priznao ubojstvo. Istražitelj je taj razgovor i snimio, no ta snimka na sudu ne vrijedi. Ipak, iskaz istražitelja bit će vrlo važan.

Policija pretražila 300 kuća, podruma, tavana, hale tvornica

Podsjetimo, kobnog 25. rujna 2006. godine Georgine je imala samo 14 godina kada je izašla iz autobusa u dijelu Berlina zvanom Moabit. Još oko 14 sati, bila je dostupna na mobitel. Tada je kratko razgovarala s prijateljicom. No, na samo 200 metara od kuće odjednom je nestala i njezin je mobitel tada isključen. Policajci su pregledali 300 kuća, podruma, tavana, hale tvornica...

Stavili su plakate s fotografijama nestale djevojke i njezinim opisom, dobili su 150 poziva građana, ispitali su njezine prijatelje, kolege iz škole, njezine internet kontakte i veze s rodbinom u Hrvatskoj kao i u gradu Peine u kojoj je obitelj Krüger živjela prije nego se odselila u Berlin. Policija je nudila 5000 eura za informaciju koja bi mogla dovesti do pronalaska nestale djevojke.

Tomislav Baron, brat nestale djevojke rekao je ranije za 24sata kako Alija K. u naselju nikad nije susreo.

- Tog muškarca nikad nisam upoznao. Nisam stanovao u toj ulici s majkom, ali sam ih posjećivao. Osumnjičenog nikad nisam vidio - rekao je Tomislav Baron.

Majka Vesna je svih ovih godina bila uvjerena da je njezina kći živa. Ipak, nakon što je saznala za uhićenje, samo je tiho prozborila: 'Danas je za mene prvi dan smrti moje kćeri...'