Kako mi je Hrvatin učestalo slao prijeteće poruke da će me ubiti i da sam mu dužan odlučio sam otići do njega vidjeti o čemu je riječ i raščistiti to, kazao je u istrazi Marinko Mikulčić (50).



On je 19. rujna 2020., oko 21.30 sati pozvonio Gabelici s kojim se, tvrdi, poznavao 15-ak godina, s kojim je često šetao pse, a međusobno su se i posjećivali.

- Kad sam čuo da netko zvoni otvorio sam vrata misleći da je to netko od prijatelja koji su malo prije otišli i da je netko nešto zaboravio. Vidio sam kako Marinko trči stubištem - kazao je Hrvatin Gabelica na ispitivanju u DORH-u. Po ulasku oštećenika u stan posvađali su se, a potom i potukli te ga je tada ubo nožem.

- Moj otac (op.a. Ivan Gabelica, 1992. godine osnovao je Hrvatsku čistu stranku prava) bio je u stanu no ništa nije čuo - rekao je tada Gabelica. Mikulčić je tijekom istrage rekao kako je prvo mislio da ga je Hrvatin udario elektrošokerom tek je kasnije shvatio da ga je ubo nožem. Gabelica mu je donio ručnik koji je pritisnuo na ranu.

Mikulčić je potom pokušao izvaditi mobitel i nazvati bratića Tomislava Šormaza no kako nije imao snage dao ga je Gabelici koji je nazvao Mikulčićeva bratića. Ovaj je vrlo brzo došao. Mikulčić je sišao pred zgradu, a nakon toga je njegov bratić uspio nazvati Hitnu

pomoć. Dok su čekali na Marinkovo traženje zajedno su se molili . “Čim puši dobro je”, rekao je liječnik, kaže Šormaz, kad su stigli u Dalmatinsku 3. Odvezli su ga u bolnicu i spasili mu život.

Šormaz je istražiteljima rekao kako su i njegov bratić i Gabelica, kojeg zovu Profa i Glava, ovisnici o drogama. Suđenje se nastavlja 2. rujna kad bi trebali svjedočiti Marinko Mikulčić, njegova majka Terezija i Tomislav Šormaz.