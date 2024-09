'Hrvatska flota ne bi izdržala ni 5 minuta u Crnom moru, a naše Rafale mogu gađati i praćkom'

Pavle Kalinić, nekadašnji Bandićev pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama, gostovao je jutros na N1 televiziji i govorio o potrebi za Strategijom nacionalne sigurnosti.

Smatra da bi je trebali napisati i da bi onda mogli jasno razlučiti ovlasti predsjednika, premijera i ministra obrane.

- Ovaj sukob je čisto dnevno politički. Tko koristi gliser, tko koristi helikopter… Ta pitanja su bitna samo u pogledu sigurnosti štićene osobe da sigurno dođe s točke A na točku B sa što manjom razine ugroze - kaže Kalinić.

- Mislim da tu strategiju ekipa na vlasti nije u stanju napraviti. Bio je jedan pokušaj, ali nakon potresa i Covida se pokazalo kao mrtvo slovo na papiru. Jedna od najorganiziranijih snaga je vatrogastvo, a ono se tamo spominjalo s jednom rečenicom - ističe Kalinić.

Komentirao je najavu Vlade o kupnji novih bespilotnih letjelica, te poručio da se “kupuje samo da se nešto kupi, da se pokaže da se nešto radi i naravno – da se pokupi proviziju kao što je bilo s nesretnim Rafaleima".

On je za to da se uvijek kupuje najmodernije oružje, ali da ono mora proizaći iz Strategije nacionalne sigurnosti: “Mi smo zemlja na moru, a nemamo nijednu podmornicu. Odgovorno tvrdim da bi ta naša ratna flota, da uđe u Crno more kao neprijateljska snaga izdržala ravno pet minuta.”

Danas dron baca bombu sa udaljenosti i od nekoliko stotina kilometara. Ovaj “nesretni Rafale kada ide na pistu”, kaže Kalinić, “mora iz hangara proći ispod nadvožnjaka, ispod tog nadvožnjaka ga praćkom može gađati tko god hoće. Naša protuzračna obrana ga ne može zaštititi, ni njega nego ni bilo što drugo”, govori Kalinić.