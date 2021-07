Protiv trenutno dominantnog delta soja pomoći može samo velika procijepljenost, za što postoje tehnički uvjeti - Hrvatska je nabavila dovoljno cjepiva, no nedostaje volje među građanima - rekla je Dijana Mayer, epidemiologija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za N1.

'Svaki porast brojeva pali alarm'

- Broj novozaraženih je ponedjeljkom uvijek manji nego inače, jer se vikendom manje testira. No danas je već troznamenkast broj, oko 190 novooboljelih - rekla je i dodala da je to rast od 34 posto u tjedan dana, no i pad preminulih od 36 posto u odnosu na prošli tjedan. Broj hospitaliziranih porastao je za tri posto.

- Svako povećanje broja novooboljelih pali alarm - naglasila je i dodala da je pridržavanje starih i novih mjera važni, no cijepljenje je najvažnije.

Istaknula je da naša 'narančasta obala' lako može postati crvena, ovisno o tome koliko će se ljudi pridržavati novih mjera.

Dodala je i da su nisu nezadovoljni jer nisu dostigli 50 posto cijepljenih, ali da procijepljenost mora biti veća zbog rizika od delta soja koji je postao dominantan i koji se brzo širi.

- Cjepiva imamo dovoljno – ta brojka nije nedostižna, samo treba povjerenja građana u sustav - rekla je Mayer i dodala da je važno da se procijepe mladi, radno-aktivno stanovništvo kako bi zaštitili sebe i druge.

Rok valjanosti cjepiva

Mayer se nada da će cjepiva koje je Hrvatska naručila biti potrošena u roku valjanosti.

- Cjepivu Pfizer je rok 31.10. Johnson traje dvije godine, no građani bi se svakako trebali što prije odazvati na cijepljenje - dodala je i upozorila da može lako doći do nekog novog soja ukoliko građani odgađaju s cjepivom.

Naglasila je i da kako se razvijaju spoznaje, tako se mijenjaju preporuke.

- Iz dana u dan doznajemo nešto novo – no mi ne znamo danas što će se dogoditi za mjesec dana. No cijepljenje i mjere su broj jedan - rekla je i dodala da bi se zbog delta soja bilo dobro ipak cijepiti s dvije doze.