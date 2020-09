Hrvatska je prebogata za brzi korona test koji košta 5 dolara

<p>Globalni fond osnovan zbog pandemije, u kojem je i Zaklada Billa & Melinde Gates, financirat će s 50 milijuna dolara prvih deset milijuna brzih testova na koronu, čija cijena iznosi samo pet dolara po testu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Utrka za cjepivom protiv korone</strong></p><p>To su testovi antigena, odnosno Ag RDT testovi tvrtki Abbott i SD Biosensora, i koronu detektiraju u roku od 15 do 30 minuta.Postojećim PCR testovima potrebno je najmanje nekoliko sati, do dva, tri dana.</p><p>Aranžman fonda i proizvođača podrazumijeva da testovi za pet dolara idu samo na tržište zemalja čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) nizak ili srednji pa Hrvatska na tom popisu nije. Jesu zato afričke i druge siromašne zemlje, kao i, u našem okruženju, Srbija i BiH, Albanija, Kosovo, Crna Gora i Makedonija.</p><p>Od Ministarstva zdravstva još nismo dobili odgovor hoće li i Hrvatska ipak - jedino po višoj cijeni - kupovati brze testove. Siromašniji bi u sljedećih pola godine trebali na svoja tržišta dobiti oko 120 milijuna komada. Namjera je na taj način, i bez laboratorija, odnosno dovoljno stručnog kadra, u tim državama što brže otkrivati zaražene i njihove kontakte te tako prekidati lanac pandemije.</p><p>U roku godine dana testova bi trebalo biti već oko pola milijarde. Prva dva brza testa na koronu nastala su samo osam mjeseci od početka bolesti, za razliku od, recimo, brzog testa na HIV, za koji je znanstvenicima trebalo pet godina. Narudžbe se preko Globalnog fonda očekuju već do kraja ovoga tjedna.</p><p>Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su testovi pouzdani i jednostavni za korištenje, odnosno može ih se upotrebljavati i izvan zdravstvene ustanove. To bi siromašnijima trebalo omogućiti da ubrzaju tempo pronalaženja zaraženih i njihovih kontakata. Zasad dokazi ne upućuju na to da bi brzi testovi mogli biti uspješna zamjena klasičnim PCR testovima i potrebno je još istraživanja, rekla je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/split/splitski-znanstvenici-nema-dokaza-da-su-brzi-testovi-na-koronu-uspjesna-zamjena-klasicnim-pcr-testovima-znaju-biti-lazno-pozitivni-i-negativni-1047205" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a> dr. sc. <strong>Tina Poklepović Peričić</strong>, suvoditeljica hrvatskog Cochranea, međunarodne organizacije koja promiče dokaze u medicini. Istraživanja su obavljala brze testove na pacijentima za koje se već znalo imaju li ili nemaju koronu. Pronađeni su i lažno pozitivni i lažno negativni rezultati brzih testova.</p><p>Stajat će do pet dolara u državama čiji je BND manji od 12.500 dolara, prema kriterijima Svjetske banke. Hrvatska nije na toj listi, odnosno za jeftino smo cjepivo - prebogati, koliko god nam to nevjerojatno zvučalo.</p>