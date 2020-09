Hrvatska jedrilica 'Majic' i tona kokaina na putu: 'Znaš čovika koji zna čovika, ponude ti posa'

Obojica iz 'dobrih familija', nikad problematični, a sad ih je nakon velike međunarodne akcije i višemjesečnog praćenja uhitila policija. Mještani Brodarice i Grebaštice kraj Šibenika, tako su opisali Hrvate s 'Majica'

<p>Dan se lijeno vukao svom kraju, no još uvijek je bilo vruće, prevruće za bilo kakvu pretjeranu živost. Čak ni mulovi i plaže nisu bile uobičajeno popunjene, tek poneki lokalac u rijetkim otvorenim kafićima uz more... Sredinom rujna <strong>Brodarica</strong>, gotovo predgrađe <strong>Šibenika</strong>, s čije Rive se zamalo može kamenom dobaciti do legendarnog otočića <strong>Krapanj</strong>, djelovala je usnulo u pravoj ljetnoj sparini, slično kao i nekoliko kilometara udaljena <strong>Grebaštica</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No, u ova dva prvenstveno turizmu orijentirana mjesta glavna tema razgovora je nedavna akcija španjolske <strong>Guardie Civil</strong>: presreli su jedrilicu “<strong>Majic</strong>” točno 88 milja zapadno od La Palme, od Afrike najudaljenijeg otoka u Kanarskom arhipelagu, na kojoj je pronađeno 980 kilograma čistog kokaina! Vrijednost zaplijenjene droge varira ovisno o državi, ali imajući u vidu kvalitetu brižno zapakirane “koke”, sigurno bi se na “uličnom tržištu” nakon uobičajenog miješanja dalo zaraditi stotinjak milijuna eura!</p><p>A na jedrilici od 15 metara gdje je ispod sjedala, kreveta, u svim slobodnim prostorima bilo pohranjeno 980 paketa kokaina, našla se tročlana posada hrvatskih državljana, momaka koje su donedavno viđali upravo u ova dva mjesta kod Šibenika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Od Šparadića do kartela</strong></p><p>- Koliko znamo, niti jedan od njih dvojice nije bio problematičan, faturetavali su povremeno na raznim poslovima, jedan je bio brodostrojar po zanimanju... Ali uglavnom su momci na mistu, još ne možemo povirovat da su baš oni u pitanju. - govore nam njihovi rijetki poznanici spremni komentirati išta vezano za ovaj slučaj. Obojica su iz “dobrih familija”, kažu naši sugovornici, koliko su upućeni nikad nisu bili kazneno prijavljivani u Hrvatskoj, kamoli bili u zatvoru. Tako se priča o <strong>Filipu S.</strong> (27) te<strong> Marku M.B</strong>. (24), članovima posade uzapćene jedrilice “Majic”. Gotovo identični su komentari u Grebaštici što se tiče zapovjednika plovila s vrijednim ilegalnim teretom, Zoltana K. (42).</p><p>O detaljima međunarodne policijske akcije Falkuša izvijestili su iz MUP-a, no dobar dio informacija objavili su španjolski mediji. Jer zapljena tone kokaina nije beznačajna vijest na globalnoj razini. Tako je rekonstruirano kretanje jedrilice i posade posljednjih pola godine, koliko su ih najmanje pratile međunarodne snage reda. Još u veljači je jedrilica krenula prema Atlantiku da bi koncem ožujka te početkom travnja završili na Karibima, prvo na Barbadosu, a potom u luci Marin, Martinique.</p><p>Odatle su ponovili traversadu prema Kanarima, gdje su u međunarodnim vodama trebali obaviti ukrcaj droge na jedrilicu s drugog broda te nastaviti prema Europi takozvanog “afričkom rutom”. Od toga se odustalo zbog strogih kontrola vezano za koronavirus pa je “Majic” početkom lipnja uplovio u Arrecife, luku na otoku Lanzarote, najistočnijem u Kanarskom arhipelagu. Krijumčarenje kokaina je u tom trenutku pauzirano, smatraju istražitelji, koji su pratili tročlanu posadu – Zoltan, Filip i Marko odlaze s Kanara svatko svojim poslom...</p><p>No, sredinom kolovoza, kada su njihovi nalogodavci ocijenili da je situacija povoljna, vraćaju se na “Majic” te ubrzo isplovljavaju s Kanara, s deklariranim odredištem u Brazilu. Kako se nisu držali kursa, a u međuvremenu je obavljena primopredaja droge, Guardia Civil Kraljevine Španjolske presrela je jedrilicu 88 milja od La Palme na uzburkanom Atlantiku, kako je kasnije lokalnim medijima izjavio zapovjednik akcije.</p><p>Tako je dio detalja ove akcije došao i do šibenske javnosti, ali naši sugovornici u nevjerici odmahuju glavama na termine “pripadnici balkanskog kartela”, “zločinačko udruženje” i slične. Uvjereni su kako trojac iz okolice Šibenika nema veze, barem ne direktne, s bilo kakvim “profesionalnim” kriminalcima već su angažirani zbog svojih pomorskih sposobnosti i vještina. “To tako ide, znaš čovika koji zna čovika, ponude ti posa da odjedriš negdje, a onda usput ukrcaš teret; možda i znaš da je sve sumnjivo, ali dobra je plaća...” - tako opravdavaju postupke trojice uhićenih na dalekim Kanarima poznanici, dodajući kako je Zoltanu sigurno trebalo novaca zbog kredita kojim se opteretio.</p>