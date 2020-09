Šibenski doktor na Karibima sreo trojicu Hrvata koji su pali s kokainom: 'Sve je bilo čudno'

Momci su bili simpatični, žao mi je što su upetljani u nešto takvo. Bilo je to u ožujku kada su sve luke bile zatvorene zbog korone i oni su tražili način da se vrate u Hrvatsku, rekao je doktor Grgić za ŠibenikIN

<p>U akciji 'Falkuša' koju je inicirala hrvatska policija, a kojom je razbijen međunarodni lanac krijumčara droge, uhićeni su <strong>Zoltan K.</strong> (42), <strong>Marko M.B.</strong> (27) i <strong>Filip S. </strong>(54). Dvojica iz Brodarice, a jedan iz Grebaštice pokraj Primoštena. Ovom akcijom policija je spriječila da na hrvatske ulice dođe na desetke kilograma droge. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati pali s tonom kokaina</strong></p><p>Šibenski liječnik <strong>Dražen Grgić</strong>,<strong> </strong>koji se u lipnju vratio s plovidbe Atlantikom, na Karibima se po svemu sudeći susreo s trojicom hrvatskih državljana koji su prije par dana uhićeni na Kanarima zbog krijumčarenja skoro tone kokaina, piše <a href="https://www.sibenik.in/sibenik/sibenski-doktor-grgic-na-karibima-susreo-ekipu-koja-je-pala-zbog-tone-kokaina-od-prvog-kontakta-sve-mi-je-bilo-cudno/127303.html#" target="_blank">ŠibenikIN</a>. </p><p>Doktor Grgić pet mjeseci je jedrio iz Šibenika do Brazila i nazad u sklopu akcije ‘Čisto more, čisto srce’ kako bi pomogao SOS Dječjem selu Hrvatska. Potvrdio je za ŠibenikIN da je na Karibima, točnije na otoku Martinique, krajem travnja susreo tročlanu posadu jedrilice čiji se naziv poklapa s nazivom jedrilice koju je specijalni tim španjolske 'Guardia Civil' presreo 8. rujna u međunarodnim vodama, nakon čega je jedrilica dotegljena na Kanarsko otočje gdje je na njoj pronađeno ukupno 980 kilograma kokaina visoke čistoće vrijednosti preko 40 milijuna eura. </p><p>Tročlana ekipa, u kojoj je bio i vlasnik jedrilice, Grgiću je rekla da jedrilicu moraju transferirati iz Hrvatske na Martinique zbog prodaje. No, navodni kupac u međuvremenu je kao otkazao dogovor. </p><p>- Od prvog kontakta s tom ekipom sve mi je bilo čudno. Bilo je to u ožujku kada su sve luke bile zatvorene zbog korone i oni su tražili način da se vrate u Hrvatsku, a nisu bili dobro opskrbljeni. Javili su mi da će doći na Karibe u opskrbu pa da se svi skupa vratimo u Hrvatsku. Meni je bilo jako drago što ću se susresti s jedrilicom sa šibenskom posadom - rekao je doktor za ŠibenikIN. </p><p>Dodao je kako je bio sretan kada se susreo s njima jer je nakon nekoliko mjeseci napokon čuo hrvatski jezik.</p><p>- Njih je zadesio kvar te su došli na Martinique popraviti jedrilicu. Ja sam do tada već bio krenuo nazad, ali mi je pukla sajla pa sam se odlučio vratiti na Martinique. Tamo smo se prvi put sreli. Bilo mi je drago čuti domaći jezik pa sam susret i dokumentirao - ispričao je Grgić. Tročlanu posadu na Martiniqueu su zadržali kvarovi te je doktor Grgić put ipak odlučio nastaviti sam. </p><p>- Nisam htio gubiti vrijeme budući da mi se cijelo putovanje odužilo zbog situacije s korona virusom, a prijetili su i uragani. Momci su bili simpatični, žao mi je što su upetljani u nešto takvo - rekao je doktor. </p>