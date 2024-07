Hrvatska na sivoj listi zbog korupcije i pranja novca: 'Za 50 eura sam morala proći provjeru'

Trebala sam torbu za laptop i maske za mobitele s Amazona, a nisu dostavljali u Hrvatsku. Međutim, dostavljaju u Češku pa sam zamolila prijatelja, Hrvata iz Praga, da on naruči jer je ionako planirao uskoro doći u Zagreb. Cifra je bila 50 eura i 6 centi. Prebacila sam mu novce, kako sam to za neke sitnice koje mi je kupovao prijašnjih godina radila. Međutim, njemu nije sjela uplata, a meni je banka poslala obavijest da se transakcija ne može provesti i da moram popuniti dodatne formulare. Zvala sam banku, objasnili su mi da otkad smo na sivoj listi na koju nas je stavio Moneyval i FATF, Česi provjeravaju sve transakcije koje dolaze iz Hrvatske. Morala sam ispuniti web obrazac sa svim svojim podacima, OIB-om, adresom prebivališta, čime se bavim i gdje radim, zašto šaljem novce, ime i prezime te adresu prebivališta osobe kojoj šaljem novce, potpisati izjavu da nisam politički izložena osoba, da se protiv mene ne vodi kazneni postupak niti istraga, što za ovo drugo ne znam kako bih znala i da se provodi nekim slučajem nešto. Koliko god nema razloga za to jer nemam ni prekršaj u prometu, kamoli da nešto kriminalno radim. Prijatelj u Češkoj živi i radi već godinama, isto nije kriminalac. 15 minuta nakon što sam to sve ispunila, zvala me službenica banke da još jednom potvrdim transakciju. I tek onda je transakcija provedena. Osjećala sam se kao zadnja budala, kao Josef K. iz Kafkinog 'Procesa', nisam ništa skrivila, a postavljaju se prema meni kao da sam terorist zbog 50 eura i 6 centi - govori čitateljica koja je na svojoj koži iskusila posljedice toga što je Hrvatska na sivoj listi zbog opasnosti od pranja novca i korupcije.

