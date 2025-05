Hrvatska nakon izbora, vjerojatno, ostaje u statusu quo, regionalno i nacionalno

Očekuju nas lokalni izbori - prolazno međuvrijeme. Nije to još ulazak u finiš, ali nije ni beznačajno. Što će biti važno? Mogu li Tomislav Tomašević te koalicija Možemo! i SDP-a zadržati apsolutnu vlast u Zagrebu? Uspiju li, to je predvorje uspjeha za SDP i Možemo! na idućim nacionalnim izborima. Jesu li to osigurali/izgubili svojim radom ili zato što su protivnici loši (očajni)? Pričekajmo rezultat. Zagreb je urbanistički devastiran, nova vlast još se nije dotaknula urbanizacije; zasad su samo na mikromenadžiranju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+