Hrvatska je u četvrtak zatražila ispriku Srbije i poslala prosvjednu notu nakon što je član srbijanskog izaslanstva nazvao Knin "srpskim i okupiranim" i poželio da se nad njim ponovno vijori srpska zastava.

- Ministarstvo vanjskh i europskih poslova najoštrije osuđuje skandalozan čin člana delegacije predvođenog državnim tajnikom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Repulike Srbije tijekom posjeta Republici Hrvatskoj te slanje poruka kojima se na najgrublji način vrijeđa Republika Hrvatska, te propagiraju poražene velikosrpske ideje - navodi se u prosvjednoj noti, prenosi B92.

Miloš Stojković, humanitarni djelatnik i teolog, bio je u izaslanstvu predvođenom državnim tajnikom u srbijanskom ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje je obilazilo srpsko stanovništvo u Šibensko-kninskoj županiji u povodu srbijanskog vjerskog praznika.

Penjući se na kninsku tvrđavu, Stojković je snimio video u kojem prijatelje pozdravlja sa "srpskog okupiranog teritorija". "Sada smo opet u našoj Krajini, ovo vam je Knin, živjela Srbija odavde", kaže Stojković.

- Oni slave ovdje Oluju takozvanu, slave pogrom srpskog naroda, a mi smo tu da im pokažemo koliko možemo i da je ovo ipak srpska krajina...", rekao je i usmjeravajući kameru u vrh tvrđave dodao: "Ono na vrhu je njihova zastava, dat će Bog da jednom vratimo našu, ovo je okupirani srpski Knin."

Stojković pak za Šibenik.in demantira da je snimio video.

- Nemam nikakve veze s tom objavom, ali baš nikakve! Kao što se jasno može vidjeti, ja sam označen u objavi (ne može se vidjeti jer je video u međuvremenu obrisan; op.a.). Nigdje me na videu nema, niti mog lika niti bilo čega. Marko Jelić i ja smo jedan do drugog dali izjavu na Tvrđavi, rukovali se, grlili i jasno sam za RTS rekao sve onako kako mislim - rekao je za ŠibenikIN Miloš Stojković. Tvrdi da je sporni video snimio netko drugi i da ga je autor označio te da se zato pojavio na njegovu profilu.

- S čovjekom koji je govorio mimo nas šetajući po tvrđavi nemam osobno nikakve veze. On je bio jedan od 5, 6 snimatelja koji uopće nije ni snimao našu pravu dobronamjernu aktivnost, već me je, i ne samo mene, označio u objavi. Jasno je da to nije moj glas, niti ja imam išta s nečijim privatnim mišljenjem - kaže Stojković za ŠibenikIN, naglasivši da će on svoju "misiju humanosti i ljubavi nastaviti punim srcem".

Knin je od 1991. do 1995. bio središte tzv. Republike Srpske Krajine, odmetnutog teritorija pod kontrolom lokalnih Srba koji su se pobunili protiv hrvatskih vlasti. Oslobođen je u vojnoj akciji Oluja u kolovozu 1995.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova najoštrije je osudilo taj "skandalozan čin i odašiljanje poruka kojima se na najgrublji način vrijeđa Republika Hrvatska te propagiraju poražene velikosrpske ideje".

"Posebno izražavamo žaljenje što te neprihvatljive izjave dolaze od osobe koja je bila dio službenog izaslanstva iz Republike Srbije, za što očekujemo službenu ispriku i nedvosmisleno ograđivanje", stoji u priopćenju. Iz ministarstva kažu da hrvatska policija provodi izvide u vezi s tim incidentom.