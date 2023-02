Hrvatska nije među 15 zemalja koje su najrazvijenije, Plenković podcjenjuje pamet građana...

Smijali ste se, možda, kad su političari u prošlosti govorili da ćemo biti kao Švicarska. Ili da ćemo biti kao mala Norveška. A ni ne znate da smo već sad pretekli obje te zemlje, ali i Dansku, Švedsku, Britaniju... Barem tako ponavlja premijer Andrej Plenković kad tvrdi da je Vlada uvela “Hrvatsku među 15 najrazvijenijih zemalja”. Zašto ne znate da ste toliko bogati i da vam je tako dobro? Pa, eto, zločesti mediji vam to prešućuju. Premijer je postavio kriterije prema kojima smo među 15 najrazvijenijih: članstvo u EU, NATO-u, eurozoni i Schengenu. To su sve velika politička postignuća, od kojih je za dva zaslužna ova vlada, ali Plenkoviću to nije dovoljno. Pa je išao građane praviti blesavima tezom da smo tako među najrazvijenijih 15 zemalja. Nije precizirao gdje: u Europi, svijetu, na Balkanu ili među tranzicijskim zemljama... Zadržali smo se zato na Europi.