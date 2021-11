MUP je medijima poslao u petak priopćenje u kojem navode da provedena velika međunarodna akcija u kojoj su trgovci ljudima uhvaćeni u europskim zračnim lukama i na cestama u 29 zemalja. U akciji je sudjelovalo 6.824 hrvatska policajaca te su identificirali dvije žrtve trgovanja ljudima i uhitili dva počinitelja.

- Iznimnim angažmanom cjelokupnog operativnog sastava policije identificirane su dvije muške maloljetne žrtve trgovanja ljudima, hrvatskog državljanstva starosti 12 i 17 godina koji su eksploatirani za činjenje krađa. Uhićeno je dvoje hrvatskih državljana, 29-godišnjak i 30-godišnjakinja te su prijavljeni za počinjenje kaznenog djela “Trgovanje ljudima” iz čl. 106. KZ-a, na štetu navedenih maloljetnih žrtava - objavio je MUP.

- Od 8. do 12. studenog Europol je pružao podršku u velikoj međunarodnoj akciji protiv trgovanja ljudima. Ukupno je 29 zemalja*, pod vodstvom Austrije i Rumunjske, sudjelovalo u akcijskim danima pod koordinacijom Europola i Frontexa. U aktivnosti je bilo uključeno više od 14.000 službenika za provedbu zakona koji su ciljano djelovali na krijumčarskim rutama na cestama i u zračnim lukama. To je dovelo do 212 uhićenja i pronalaženja još 89 osoba osumnjičenih za trgovanje - navodi MUP.