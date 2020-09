Hrvatska prima 12 djevojčica iz spaljenog migrantskog kampa

Hrvatska je već od ranije trebala primiti deset maloljetnika koji su u grčkim kampovima bili bez roditeljske pratnje, dok je nakon požara taj broj povećan za još dvoje

<p>Njemački ministar unutarnjih poslova <strong>Horst Seehofer</strong> u petak je rekao da se deset europskih zemalja obvezalo na plan relokacije 400 maloljetnika bez pratnje koji su ostali bez skloništa nakon što je grčki izbjeglički kamp Moria izgorio do temelja. </p><p>Među tim zemljama je i Hrvatska, koja će primanjem 12 djevojčica bez roditeljske pratnje iz Grčke, pokazati svoj humani stav, potvrđuju iz Ministarstva unutarnjih poslova, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/u-hrvatsku-stize-12-djevojcica-iz-spaljenog-migrantskog-kampa-1430786" target="_blank">Večernji.hr</a>.</p><p><strong>Video: Naš reporter bio je na granici Turske i Grčke</strong></p><p>Više od 12 tisuća migranata ostalo je bez jedinog doma, koji su ionako mnogi kritičari i nevladine organizacije opisivali kao nedostojan za život.</p><p>Većina njih, posljednjih dana spavaju na ulicama grčkog otoka, a djeca bez pratnje privremeno su prebačena na grčki sjever. </p><p>- Hrvatska je već od ranije trebala primiti deset maloljetnika koji su u grčkim kampovima bili bez roditeljske pratnje, dok je nakon požara taj broj povećan za još dvoje, a u MUP-u nam kažu da se radi o djevojčicama, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/u-hrvatsku-stize-12-djevojcica-iz-spaljenog-migrantskog-kampa-1430786" target="_blank">Večernji.hr</a>.</p><p><strong>Pogledajte video: Požar u migrantskom kampu</strong></p><h2>Podrška Milanovića</h2><p>Prijem djece koja su trebala stići u Hrvatsku odgođen je u travnju nakon potresa u Zagrebu, a tog je istog mjeseca počela relokacija nekih od njih, najprije u Luksemburg i Njemačku te zatim još neke europske države.</p><p>- Čuo sam da je hrvatska Vlada odlučila primiti određeni broj prognanika i smatram to lijepom gestom i ljudskim potezom i podržavam to – rekao je predsjednik<strong> Zoran Milanović</strong> tijekom službenog posjeta Njemačkoj.</p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> još je u ožujku rekao da “ne vidi tko bi razuman mogao biti protiv toga da pomognemo djeci koja žive u bitno drugačijim uvjetima nego što žive naša djeca”.</p><p>Još nije sigurno kada će djeca stići u Hrvatsku, a u MUP-u kažu da bi se relokacija, s obzirom na požar i razorne posljedice koje je ostavio, mogla ubrzati.</p>