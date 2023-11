Hrvatska se bijeli! Snijeg pada na Platku, Dinari, Biokovu. Evo gdje se očekuju snježni naleti...

Baš kao što su metereolozi najavili, u dijelovima Hrvatske danas je počeo padati snijeg...

Jutros je snijeg pao oko Gospića, dok je je na Platku već pristojan pokrivač...

Foto: HAK

Pada i u Dalmaciji, na Dinari, Kamešnici i Biokovu, a nešto ga je bilo i na vrhu Svilaje i Mosora.

- Na Sinjalu na Dinari jutros se mjere 2 stupnja Celzijusa ispod nule, a na Velikoj Duvjakuši je -0,3°C uz osjet hladnoće od -6. Minus je jutros zabilježen i na Biokovu iznad 1600 metara. Na najvišem vrhu Mosora, Velikom Kablu, temperatura povremeno pada do 0°C... - piše Dalmatinski portal.

Foto: HAK

Stanje u prometu:

Zbog prometnih nesreća na autocesti A7 između tunela Katarina i Škurinje I u smjeru GP Rupa te na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje vozi se uz ograničenje brzine, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Snijeg pada mjestimice u Gorskom kotaru. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale HAK upozorava na moguće odrone, a vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Foto: HAK

Do 12. studenog, povodom narodnog običaja krštenja mošta 'Martinja', Ministarstvo unutarnjih poslova svoje aktivnosti dodatno će usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola. Nadzor vozača bit će na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, uspostavom većeg broja kontrolnih punktova.

Problemi u pomorskom prometu

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, katamaranske linije: Vis-Split, Ubli-Vela Luka- Hvar-Split , Lastovo-Korčula-Dubrovnik i Mali Lošinj-Cres-Rijeka te brodske linije: Mali Lošinj - Unije - Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Čini se da je to to od lijepog vremena.

Hrvatsku za vikend čeka kiša, vjetar, magla snijeg... Za Dalmaciju, Kvarner i otoke proglasili su žuti alarm zbog olujnih udara vjetra. Na kopnu je nešto bolje, nema takvog vjetra, ali tu je dosadna kiša koja će se u gorju pretvoriti u snijeg.

Foto: DalmacijaDanas

No ima i dobrih vijesti, prognostičari DHMZ-a kažu kako će u drugom dijelu subote sa zapada doći razvedravanje. Nedjelja izgleda nešto pozitivnije, uz maglu koje će biti dosta ujutro na istoku i u srednjišnjoj Hrvatskoj, bit će i kiše, ali nema meteoalarma.

Hrvatska danas

Ujutro pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na istoku zemlje mjestimice magla, a u najvišem gorju past će i malo snijega. Potom razvedravanje sa zapada. Vjetar na kopnu mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni, na istoku i s jakim udarima, popodne u okretanju na jugozapadni. Duž obale umjeren i jak sjeverozapadnjak prema noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13, duž obale i na otocima između 14 i 18 °C, piše DHMZ.

Foto: webcam

Hrvatska sutra

Rano ujutro djelomice sunčano, no u kopnenim krajevima mjestimice i maglovito. Sjeverni Jadran bit će oblačniji i ponegdje uz malo kiše. Do sredine dana oblaci i kiša zahvatit će i Dalmaciju te gorsku Hrvatsku, a prema večeri i ostale krajeve. Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji i Baranji, dok su u Dalmaciji mogući izraženiji pljuskovi.

Foto: webcam

Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na moru će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na moru većinom od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 9 i 13, u Dalmaciji do 16 °C.

