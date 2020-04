Hrvatska se bori s virusom, a oni uživaju u piciginu na plaži

Ljudi, ostanite doma. Poruka je koju smo čuli barem milijun puta u ovih mjesec dana koliko traje borba s korona virusom. No, nekima je to teško dokazati. Unatoč stalnim prozivkama, Splićani su svaki dan odlazili na Marjan sve dok ga policija nije zatvorila. No, našli su i drugo rješenje za otići u prirodu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Grad pod Marjanom danas je okupalo sunce uz 12 Celzija, nema više bure koja je tukla po gradu danima, a sunce je odmah, unatoč upozorenjima, natjeralo ljude van. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je do sad zaraženo 143 osoba, ali to nije zasmetalo Splićanima koji su pohrlili na svježi morski zrak.

Tako je plaža na Firulama opet bila puna, a bilo je i onih hrabrih koji su se odlučili na partiju picigina. Temperatura mora 14 stupnjeva? Ma nije to ništa za strastvene zaljubljenike u picigin koji ne mogu bez njega niti u vrijeme pandemije, piše Dalmacija danas.

Dok oni uživaju, ministar Vili Beroš izrazio je nezadovoljstvo zbog informacija koje je dobio od kolega u Dalmaciji. Naime, Beroš je rekao da se mladi tamo i dalje okupljaju, pa čak i u kafićima sa zatamnjenim staklima.

- To nije prihvatljivo ponašanje. Na taj način ugrožavaju sebe, svoje obitelji i zdravlje nacije. Poručio bih svima da budemo strpljivi i pričekamo da ova epidemija završi, bit će vremena za druženje i opuštanje. Dotad moramo biti disciplinirani i krajnje oprezni - rekao je Beroš na konferenciji za novinare.

Alemka Markotić također je zbog toga izrazila svoje nezadovoljstvo.

- Pokažite da ste bolji od drugih, nemojte da se korona širi. Neka Zadar i dalje bude poznat po Morskih orguljama, a ne po broju oboljelih od korone - rekla je Markotić.

Ministar Božinović je pak rekao kako ga ne čudi okupljanje mladih po Dalmaciji u kafićima i kaže da nisu svjesni problema. Najavio je da će ići jača kontrola kafića i ugostiteljskih objekata. Naveo da je i jučer zatvoren jedan ugostiteljski objekt u Karlovcu.